Tankbetrüger montiert Autokennzeichen ab

Ein Tankbetrüger aus dem südlichen Landkreis musste sich in Augsburg vor Gericht verantworten. Wie ihm die Polizei auf die Schliche kam.

Von Adrian Bauer

Von der Justiz hat sich ein 30-Jähriger aus dem südlichen Landkreis in der Vergangenheit nicht beeindrucken lassen. Die Summe seiner Vorstrafen gepaart mit einer dreisten Betrugsmasche hat ihm nun am Amtsgericht Augsburg 14 Monate Haft ohne Bewährung eingebracht.

Je zweimal hatte der Mann im Oktober und November 2018 an Tankstellen in Schwabmünchen und Graben getankt, ohne die Rechnung zu bezahlen, jedes Mal nach dem gleichen Schema. Er montierte die Kennzeichen an seinem Fahrzeug ab, füllte seinen Tank und brauste davon. Das erfüllt den Tatbestand des Tankbetrugs. 304 Euro Schaden kamen so zusammen. Seine Kennzeichen abzuschrauben und mit dem Auto zu fahren steht als „Kennzeichenmissbrauch“ im Strafgesetzbuch. Einen Führerschein hatte der gelernte Schlosser zudem schon lange nicht mehr – in seinem zehn Einträge starken Sündenregister finden sich seit 2011 alleine fünf Vorstrafen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Auf die Schliche gekommen war die Polizei dem Tankbetrüger über sein Auto. Der Mann war mit einem Wagen unterwegs, der im Landkreis eher selten gefahren wird. Eine Halterabfrage ergab 40 zugelassene Wagen insgesamt. So kam die Polizei auf den 30-Jährigen.

Angeklagter gibt sich reumütig

Bei einer Hausdurchsuchung wurde schließlich das Auto und die Kleidung gefunden, die auf den Überwachungsvideos der Tankstellen zu sehen war. Vor Gericht gab sich der Mann, der wegen einer vorherigen Verurteilung schon in Haft sitzt, reumütig und gestand alle Taten. Er wolle den Schaden wieder gut machen und habe das Geld auch. Der Angeklagte arbeitet zudem in der Haft in der Gebäudereinigung. Sein Anwalt gab an, er habe bereits versucht, sich mit der Betreiberfirma in Verbindung zu setzen. Bislang seien seine Anschreiben aber unbeantwortet geblieben.

Das wertete Richterin Dr. Silvia Huber in ihrem Urteil auch zugunsten des Angeklagten. Mehr Gründe für eine Strafmilderung sah sie aber nicht, eher im Gegenteil: „Sie haben in der Vergangenheit aus ihren Strafen offensichtlich nichts gelernt.“ Selbst nach der Verurteilung zu der aktuellen Haftstrafe Anfang September 2018 sei die Rückfallgeschwindigkeit enorm gewesen: Der erste Tankbetrug datiert vom 2. Oktober.

Auch wenn der Schaden bei den einzelnen Taten eher gering sei, zeichne sich durch die hohe Aufeinanderfolge der Taten ein Muster, dass auf einen gewerbsmäßigen Betrug hindeute: „Hier wird die Absicht deutlich, dass Sie sich so Geld sparen wollten.“

14 Monate Haft ohne Bewährung

14 Monate seien sicherlich eine harte Strafe. Angesichts der Dreistigkeit des Vorgehens und der offensichtlichen Unbelehrbarkeit des Angeklagten, sei dies aber nicht anders zu rechtfertigen.

Der Angeklagte wirkte schon während des Plädoyers des Staatsanwalts und auch bei der Urteilsbegründung schockiert und vergrub sein Gesicht in den Händen. Vielleicht führt ja dieses Urteil zu einem Umdenken bei dem Mann.

