vor 4 Min.

Theatergruppe Mickhausen blickt zurück

Hobbymimen planen für die nächste Spielzeit

Mit einer unveränderten Vereinsführung geht die Theatergruppe Mickhausen in die kommenden drei Jahre. Bei der Jahreshauptversammlung wurde die Mannschaft um Vorsitzenden Georg Reiter in allen Ämtern für eine weitere Periode bestätigt. Sein Stellvertreter ist wieder Spielleiter Gerhard Gollwitzer. Um den Schriftverkehr und die Finanzen kümmert sich weiterhin Walter Kleber. Beisitzerinnen sind auch in den kommenden drei Jahren Carola Maier und Karina Wiedemann. Als Kassenprüfer fungieren Margot Weber und Jürgen Demmel, der für Reinhold Gaßner nachrückt.

In seinem Rückblick erinnerte Reiter an das 40-jährige Bestehen der Theatergruppe, das im vergangenen Sommer mit einer „Fahrt ins Blaue“ gefeiert wurde. Mit Pferdekutschen unternahmen die Theaterspieler eine Überraschungsausfahrt durch die Stauden mit Stationen in Reichertshofen, Kirch-Siebnach und Scherstetten. An jeder Station wurden in wechselnden Besetzungen heitere Sketche aufgeführt. 1979 hatten die Hobbymimen – damals noch unter dem Dach der Katholischen Landjugendgruppe – zum ersten Mal auf den Bühnenbrettern gestanden. Seit 2013 finden die jährlichen Aufführungen im historischen Schlosshofsaal statt. Im vorigen Herbst hatten über 1200 begeisterte Zuschauer den Weg dorthin gefunden und beim Lustspiel „Hochwürdens Ritterspiele“ einen kurzweiligen Theaterspaß erlebt. Der Dreiakter um die turbulenten Vorbereitungen für mehrere Vereinsjubiläen war schon die mittlerweile siebte Inszenierung gewesen, die im neuen Veranstaltungszentrum der Staudengemeinde über die Bühne gegangen war. Auch für heuer kündigte Spielleiter Gerhard Gollwitzer eine Theateraufführung der Staudenbühne an. Bis Mitte Juli sollen das Stück und die Rollenverteilung feststehen. Der Premierenvorhang wird sich nach den derzeitigen Planungen Ende Oktober heben, insgesamt sind neun Aufführungen vorgesehen.

Ausführlich informierte der Vorsitzende während der Jahreshauptversammlung über den vom Musikverein geplanten Bau einer Lagerhalle für Material und Inventar des Schlosshoffestes. Weil auch das vereinseigene Inventar der Theatergruppe – Bühnenelemente, Kulissen, Möbel und vieles mehr – immer umfangreicher wird, beteiligt sich die Theatergruppe mit einem Viertel der Gesamtkosten an diesem Projekt. Um den Fortbestand der Theatergruppe zu sichern, soll zeitnah mit einer kontinuierlichen Nachwuchsarbeit begonnen werden. Auf diesem Gebiet herrsche in Mickhausen Nachholbedarf. Nachbarvereine sind laut Reiter auf diesem Gebiet schon seit Jahren erfolgreich unterwegs.

Infos und eine Bildergalerie der zurückliegenden Spielzeit gibt es auf der Homepage www.theatergruppe-mickhausen.de. (wkl)

