03.12.2019

Trauer um Ivanka Williams-Fuhr

Freie Mitarbeiterin ist im Alter von 75 Jahren gestorben

Unsere langjährige freie Mitarbeiterin Ivanka Williams-Fuhr ist vergangenen Dienstag nach langer schwerer Krankheit im Alter von 75 Jahren gestorben.

Die gebürtige Pragerin lebte seit 1971 in Deutschland, wohnte in Untermeitingen und war unseren Lesern unter dem Autorenzeichen „wifu“ bestens bekannt.

Jahrzehntelang hat Ivanka Williams-Fuhr aus allen Lechfeldgemeinden berichtet, zwischendurch auch aus den Stauden – und wenn Not an Mann oder Frau in der Redaktion herrschte – auch aus allen anderen Orten des Verbreitungsgebiets. Sie schrieb zuverlässig und unermüdlich Texte über Menschen, Vereine und Ereignisse. Jeder Termin war ihr wichtig.

Besonders hatte es ihr der Allgäu-Schwäbische-Musikbund (ASM) angetan, über den sie regelmäßig berichtete. Der damalige Vorsitzende des Bezirk 13 im ASM, Jürgen Weber, kürte Ivanka Williams-Fuhr im Jahr 2011 zur „Miss Blasmusik der Journalisten“ und würdigte ihren Einsatz und die kompetente Berichterstattung mit einer Ehrenurkunde. Krankheitsbedingt beendete Ivanka Williams-Fuhr ihre Mitarbeit bei unserer Zeitung Anfang 2016. Ihren 75. Geburtstag feierte sie heuer im August noch mit Familie und Freunden im China-Restaurant. Die Beisetzung findet im Familienkreis statt. (cako)

