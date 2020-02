vor 19 Min.

Tritt gegen den Lenker lässt Radler stürzen

Ein 14-jähriger Bub hat sich bei einem Fahrradsturz in Untermeitingen verletzt. Auslöser war ein fieser Tritt gegen den Lenker. Die Polizei sucht Zeugen.

Weil ein Jugendlicher gegen den Lenker seines Rades getreten haben, ist ein 14-Jähriger in Untermeitingen gestürzt und hat sich leicht an der Hand verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der junge Radfahrer am Freitag gegen 14.45 Uhr von Untermeitingen nach Lagerlechfeld unterwegs. Als er auf Höhe der Industriestraße an zwei Jugendlichen vorbeifuhr, trat einer von ihnen zu.

Der Täter soll 15 bis 16 Jahre alt sein, etwa 1,80 Meter groß, blond und schlank sein. Sein Begleiter wird als 14 bis 15 Jahre alt mit längeren blonden Haaren beschrieben. Zeugen sollen sich unter 08232/9606-0 bei der Polizei melden. (SZ)

