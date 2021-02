19:52 Uhr

Trotz Corona: 60 Nachwuchspolizisten feierten gemeinsam eine Party

Plus Die Ermittlungen zur Corona-Party bei der Königsbrunner Bereitschaftspolizei sind abgeschlossen. Doch schon im Herbst gab es eine Feier. Was die Bepo dazu sagt.

Von Adrian Bauer

Die Ermittlungen zur Party von Polizeischülern in der Königsbrunner Abteilung der Bereitschaftspolizei sind abgeschlossen. Wie das Präsidium der Bepo in Bamberg bestätigte, haben bei der Party am 10. Dezember vergangenen Jahres 60 Beamte in Ausbildung in den Räumen des 56. Ausbildungsseminars das Ende einer Prüfungsphase gefeiert. Die Bereitschaftspolizei hatte die Feier und die anstehenden Ermittlungen selbst öffentlich gemacht. Nun liegt der Fall beim Landratsamt, das die Hoheit bei der Sanktionierung von Corona-Verstößen hat. Nach Informationen unserer Redaktion hat es zudem bereits im Herbst eine kleinere Feier in den Räumen des Ausbildungsseminars gegeben.

Bereits im Oktober einen Vorfall mit einer Feier auf dem Gelände gegeben habe. Demnach hätten sich am 15. Oktober bis zu 14 Polizeischüler zu einer Bierpong-Party getroffen. Gegen 21.45 Uhr bemerkte ein Vorgesetzter die Feier und beendete sie. Die Bereitschaftspolizei bestätigt diesen Vorfall, allerdings seien nur zehn Teilnehmer angetroffen worden.

Mehrere positive Tests nach der Corona-Party von Polizeischülern

Dies wäre nach der damals gültigen Infektionsschutz-Verordnung kein Verstoß gewesen, allerdings galten für die Bereitschaftspolizei bereits strengere Regeln. "Diese sahen zum damaligen Zeitpunkt bei Unterschreitung des Mindestabstands zu anderen Personen ein Tragen von Mund-Nasen-Schutz auch im Unterkunftsgebäude vor", heißt es vom Bepo-Präsidium. Größere Konsequenzen hatte der damalige Vorfall nicht. Die Personalien der Partybesucher wurden aufgenommen und sie wurden von ihren Seminarleitern deutlich ermahnt und auf die Hygieneregeln hingewiesen.

Im Nachgang der Party habe es mehrere positive Coronatests gegeben, die Quelle spricht von sechs Fällen. Bei der Bereitschaftspolizei weist man dies zurück: Bei allen Schülern des Ausbildungsseminars, die sich im Präsenzdienst befanden wurden bis zum 15. Dezember PCR-Tests vorgenommen. Alle Betroffenen wurden in häusliche Quarantäne geschickt. Zwei Testergebnisse seien positiv gewesen. Ob dies auf die Feier zurückzuführen sei, lasse sich nicht sagen.

