Überraschendes Ende bei der Premiere des Theatervereins

Plus Die neue Aufführung des Theaters Chapeau Claque in Wehringen wurde nach gut einjähriger Spielpause mit Spannung erwartet. Wie das Stück beim Publikum ankam.

In vielerlei Hinsicht war es für den Theaterverein Wehringen eine Premiere, als die Aufführungen für das Stück „Miss Sophies Erbe“ im Bürgersaal begannen. Die Schauspieler trugen ihre Darbietung auf der neuen, eigens für den Theaterverein gestalteten Bühne vor. Eine fachmännisch angebrachte und genau eingepasste Zeltplane umrahmte als Abspannung den Bühnenaufbau und sorgte im Bürgersaal für das Flair eines großen Theaters. Dieses wurde auch unterstützt durch die üppige Raumdekoration mit dem Theaterzylinder, dem Chapeau Claque, nach welchem der Theaterverein benannt ist.

Schon vor Beginn des unterhaltsamen Stücks animierte der Theaterverein die Besucher, mit einem Essen vom Büfett den Abend beginnen zu lassen. Diese Gelegenheit nutzten die meisten Theaterbegeisterten. Viele hatten die gut einjährige Spielpause des Theatervereins Wehringen bedauert. Schon nach kurzer Zeit waren beim Kartenvorverkauf alle Vorstellungen ausverkauft gewesen.

Theaterverein Wehringen entführt auf englischen Landsitz

Ein Zeichen, welches das Team um den Vorsitzenden Alexander Dohrmann freut. Zeigt es doch, wie sehr die großen Mühen von Chapeau Claque geschätzt werden. Immerhin arbeiten neben den Schauspielern auf der Bühne an jedem Vorstellungsabend knapp 30 Helfer im Service, in der Küche oder an der Sektbar mit. Andere wiederum sorgen für den Ton und die Beleuchtung, Maske und Requisiten. Kein Wunder also, dass sich der Verein mittlerweile einen guten Ruf im Umkreis erworben hat.

Bei der Aufführung von „Miss Sophies Erbe“ entführte das stilvolle Bühnenbild die Besucher in einen englischen Landsitz. Vor dieser Kulisse setzten die Schauspieler unter der Regie von Heidi Eser ihre Rollen bestens um.

Dr. Harry Ross (Jürgen Denneler), Testamentsvollstrecker von Miss Sophie, lädt die im Testament genannten Ludmilla Stroganoff (Sonja Sailer) mit ihrer bissigen Assistentin Gundula von Knorpsheim (Tanja Eser), Gilla Winterbottom (Ute Schneider), Richard Pommeroy (Alexander Dohrmann) und Siegfried Roy Toby (Peter Kugler) auf den Ansitz Kübelstein ein. Ihm zur Seite stehen Butler Paul (Thorsten Bulik) und Köchin Marlies (Edith Burkhart).

Während ihres Aufenthaltes auf dem Landsitz kamen nicht nur die dunklen Geheimnisse der geladenen Gäste heraus, auch das Stück selbst nahm nach einigen Irrungen und Wirrungen einen ungewöhnlichen Verlauf, bei dem so manches Geheimnis von Miss Sophie (bekannt aus „Dinner for One“) ans Licht kam.

Überraschendes Ende bei der Premiere des Theatervereins Wehringen

Nicht nur das überraschende Ende sorgte für so manchen Lacher. Den Besuchern werden vor allem die brillanten Darstellungen von Thorsten Bulik (Butler Paul), Sonja Sailer (Ludmilla Stroganoff) und Tanja Eser (Gundula von Knorpsheim) in Erinnerung bleiben.

Das Publikum war am Ende begeistert, das zeigte der lang anhaltenden Applaus. Unter den Besuchern war auch Gabi Vollmann aus Wehringen zusammen mit ihrer Tochter Daniela. Sie schätzt die ausgezeichnete Stückauswahl und die zu den Darstellern passende Besetzung der Rollen. Es sei immer ein lustiger Abend, den man hier verbringen könne. Am aktuellen Stück gefiel Gabi Vollmann vor allem der Bezug zum Dinner-for-One-Thema. Tochter Daniela mochte die Darstellung des Butlers Paul am meisten.

