vor 35 Min.

Umbau am ZOB dauert noch bis 7. September

Regionalbusse halten weiter an den Ersatzhaltestellen

Die Umbaumaßnahmen an der Haltestelle „ Königsbrunn, Zentrum“ für den Ausbau der Straßenbahnlinie 3 können nicht bis zum 21. August abgeschlossen werden, sondern dauern voraussichtlich bis einschließlich 7. September an. Das teilte der AVV am Montag mit. Damit kommt es weiterhin zu erheblichen Einschränkungen im Regionalbusverkehr. Da zahlreiche Bereiche des ZOB nicht angefahren werden können, wurden Haltestellen verlegt. Die Haltestelle der AVV-Regionalbuslinie 100 wurde in die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße vor den Kreisverkehr verlegt. Für die AVV-Regionalbuslinie 782 enden und beginnen alle Fahrten an der Ersatzhaltestelle Nähe Naturmuseum (südliche Zufahrt ZOB). Die AVV-Regionalbuslinien 733, 734, 735, 739 und 740 in Fahrtrichtung Haunstetten/Göggingen/Augsburg starten in einem ausgewiesenen Haltestellenbereich im östlichen Teil des ZOB. Die AVV-Regionalbuslinien 730, 731, 733, 734, 735 und 740 in Fahrtrichtung Königsbrunn Süd, Lagerlechfeld/ Schwabstadl beginnen in der Straße „Bei der Krone“. Tickets für die AVV-Regionalbusse werden beim Fahrer verkauft. (AZ)

