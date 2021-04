Unbekannte beschädigen vier Autos in Schwabmünchen

Vandalismus in Schwabmünchen: Am Ostersonntag haben Unbekannte vier Autos beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Vier Autos sind am Ostersonntag in Schwabmünchen beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich die Taten zwischen 17 und 22.30 Uhr. Die Autos waren in der Römerstraße und Schloßstraße geparkt. Unbekannte zerstörten Außenspiegel, Windschutzscheiben und Motorhauben.

Vandalismus in Schwabmünchen: Schaden in Höhe von 3000 Euro

Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Zeugen, die etwas zu dem Vandalismus sagen können, sollten sich bei der Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 melden.