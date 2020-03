16:00 Uhr

Unbekannte randalieren in der Hergottsruhkapelle in Mickhausen

In Mickhausen haben Unbekannte in der Kirche ihr Unwesen getrieben.

In der Hergottsruhkapelle in Mickhausen haben Unbekannte Zigarettenstummel und Grablichter verteilt. Die Polizei ermittelt.

Sie haben in der Hergottsruhkapelle in Mickhausen geraucht und Grablichter verteilt. Wie die Polizei mitteilt, randalierten Unbekannte in dem Gotteshaus. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch gegen 20 Uhr und Donnerstag gegen 16 Uhr. Im Innenraum der Kapelle lagen Zigarettenkippen auf dem Boden.

Wie die Polizei mitteilt, waren außerdem Grablichter verteilt, die offensichtlich als Beleuchtung dienten. Beschädigungen an der Kapelle wurden bislang nicht festgestellt. Die Polizei Schwabmünchen ermittelt hinsichtlich möglicher Ordnungswidrigkeiten.