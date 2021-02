vor 50 Min.

Unbekannte zapfen nachts in Schwabmünchen Diesel ab

400 Liter Diesel wurden aus einem Lastwagen in Schwabmünchen abgezapft.

Ein Unbekannter brachte wohl in der Nacht auf Dienstag den Tankdeckel eines Lastwagens auf, der in der Siemensstraße in Schwabmünchen in einer Parkbucht stand.

Anschließend wurden rund 400 Liter Diesel im Wert von etwa 500 Euro abgepumpt. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 08232/96060 melden oder zu jeder anderen Polizeidienststelle Kontakt aufnehmen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen