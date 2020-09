14:11 Uhr

Unbekannter überfällt nachts 72-jährige Frau

Die Polizei sucht nach dem Überfall auf eine 72-jährige Frau in Bobingen nach Zeugen.

Als sie um Hilfe schrie, ließ der Mann von ihr ab: Ein Unbekannter hatte bei Bobingen nachts eine 72-jährige Fußgängerin überfallen.

Die 72-jährige Frau war auf dem Fußweg nördlich der Krumbacher Straße in Richtung Straßberg unterwegs, als sie gegen 21.15 Uhr kurz nach dem Kreisverkehr von hinten gepackt wurde. Der Täter zog sie in ein angrenzendes Feld.

Der Täter dürfte in Richtung Schwettingerweg, also in nord-östliche Richtung, geflohen sein. Die Frau wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht.

Nach dem Täter wird mit folgender Beschreibung gefahndet: Dunkel gekleideter Mann, eventuell Kapuzenpulli, eher jünger als älter. Der Täter hat der Frau eine Umhängetasche entwendet und führt diese möglicherweise noch mit sich. Die Umhängetasche ist aus Stoff in blau-gelb-roter Farbe mit Sonnenblumenmuster. Es fehlt unter anderem das Mobiltelefon der Frau.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen:

- Wer kann Angaben zur Tat oder dem Täter machen?

- Wem ist die Stofftasche mit Sonnenblumenmuster aufgefallen?

- Hat jemand die Tasche gefunden?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo unter der Nummer 0821/323-3810 melden.

