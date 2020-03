10:00 Uhr

Unbekannter verklebt Türschloss am Auto mit Kaugummi

In Untermeitingen hat ein Unbekannter ein geparktes Auto mit einem Kaugummi beschädigt.

Eine böse Überraschung hat ein Autofahrer in Untermeitingen erlebt. Als er sein Auto aufsperren wollte, war das Schloss mit Kaugummi verklebt.

Ein bislang Unbekannter hat das Türschloss eines Autos mit Kaugummi verklebt. Der Vorfall ereignete sich dem Polizeibericht zufolge am Donnerstag zwischen 13 und 18 Uhr. Das Auto parkte an der Wiesenstraße in Untermeitingen. Der Schaden beläuft sich auf 30 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen.

Unbekannter fährt Auto an und verschwindet

Auf dem P+R-Parkplatz am Bahnhof in Schwabmünchen ist ein Auto beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Donnerstag zwischen 7.20 und 17.50 Uhr. Ein Unbekannter hat ein dort geparktes Auto angefahren. Dabei entstand ein Schaden über 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Nummer 08232/96060 entgegen.

Themen folgen