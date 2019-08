vor 32 Min.

Unfall bei Langerringen: Mann wird aus Auto geschleudert

Schwerer Verkehrsunfall bei Langerringen: Zwei Männer haben sich am Freitagabend mit ihrem Mini in einem Maisfeld überschlagen. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall bei Langerringen aus seinem Auto geschleudert und schwer verletzt worden. Sein Beifahrer wurde ebenfalls verletzt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße A18 bei Langerringen ist am späten Freitagabend ein Mann aus seinem Auto geschleudert und schwer verletzt worden. Ein weiterer Fahrzeuginsasse wurde verletzt aus dem Auto geborgen.

Langerringen: Fahrzeug war vermutlich zu schnell

Die Polizei vermutet, dass die beiden Männer gegen 21.55 Uhr mit ihrem Mini von Schwabmühlhausen kommend in Richtung Langerringen unterwegs waren. In einer Linkskurve kam der Wagen vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen und einem Telefonmasten, bevor er in ein Maisfeld fuhr. Auf dem Acker überschlug sich das Fahrzeug und kam auf den Rädern zum Stehen.

Der 27-jährige Fahrer wurde dabei laut Polizei durch das Panoramadach des Autos geschleudert und schwer verletzt. Der 26-jährige Beifahrer blieb im Unfallwagen sitzen und musste von den Rettungskräften befreit werden.

Rettungskräfte nach Unfall mit großem Aufgebot vor Ort

Die beiden Unfallfahrer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Da die genaue Anzahl der Fahrzeuginsassen zunächst nicht zu ermitteln war, suchten die Rettungskräfte das Maisfeld nach weiteren Opfern ab. Insgesamt waren die Unfallretter mit zwei Notarztwägen, zwei Rettungswägen und 18 Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr Langerringen im Einsatz.

Der Wagen wurden bei dem Unfall komplett zerstört. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 10.500 Euro. (AZ)

