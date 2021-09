Beim Glasfaserausbau in der Gemeinde Untermeitingen hakt es

Plus Nur wenige Anwohnerinnen und Anwohner haben bislang einen Vertrag unterschrieben. Die Gemeinde kritisiert das Vorgehen der Telekom als Anbieter.

Weniger gute Nachrichten hatte Untermeitingens Bürgermeister Simon Schropp gleich zu Beginn der Sitzung zu verkünden: Theresa Probst, die seit der Kommunalwahl 2020 für die Grünen im Gemeinderat sitzt, scheidet aus dem Gremium aus.