Glimmende Zigarette setzt Balkon in Untermeitingen in Flammen

In der Nacht auf Freitag hat es auf einem Balkon in Untermeitingen gebrannt. Offenbar hatte ein Bewohner eine Zigarette nicht richtig ausgedrückt. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz.

Auf einem Balkon in Untermeitingen ist in der Nacht auf Freitag ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen drohten auf das Wohnhaus überzugreifen, doch die Bewohnerinnen und Bewohner hatten Glück. Denn die Einsatzkräfte konnten dies rechtzeitig verhindern. Der Brand ereignete sich gegen ein Uhr nachts im zweiten Obergeschosse eines Hauses in der Nebenhornstraße in Untermeitingen.

Wie Robert Künzel von der Schwabmünchner Polizei mitteilt, hatte offenbar eine glimmende Zigarette das Feuer verursacht. Demnach war die Kippe vom Wind auf die Palettenmöbel geweht worden, die auf dem Balkon standen. Das Holz entzündete sich und stand kurze Zeit später in Flammen.

Mehrere Nachbaren waren auf das Feuer aufmerksam geworden und informierten die Polizei. Der Besitzer des Wohnhauses befand sich in der Arbeit. Ein Mitbewohner spielte Computer und bemerkte die Flammen erst, nachdem Nachbarn versucht hatten, die Wohnungstüre einzutreten. Der Mann hatte der Polizei zufolge Mitternachts noch eine Zigarette auf dem Balkon geraucht und diese offenbar nicht richtig ausgedrückt. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Brand in Untermeitingen: Flammen drohten auf das Wohnhaus überzugreifen

Feuerwehren aus Untermeitingen, Schwabmünchen, Klosterlechfeld und Obermeitingen waren im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Wie Jürgen Pech, Kommandant der Untermeitinger Feuerwehr, mitteilt, hatten die Palettenmöbel auf dem Balkon Feuer gefangen. Damit möglichst wenig Rauch in das Haus drang, löschten die Freiwilligen die Flammen von außen über eine Drehleiter. Danach gingen sie über das Haus auf den Balkon, sicherten die Paletten und seilten sie ab. Am Boden wurde das Glutnest schließlich vollständig gelöscht.

Um sicherzugehen, dass es keinen weiteren Brandherd gab, suchten die Einsatzkräfte das Wohnhaus mit einer Wärmebildkamera ab. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Nach etwa einer Stunde war das Feuer gelöscht. Die Straße war wegen der großen Einsatzfahrzeuge blockiert, doch wie Pech erklärt, waren zu dieser Zeit keine Autos im Wohngebiet unterwegs.

Bei dem Brand wurden nicht nur die Palettenmöbel zerstört. Wegen der normen Hitze erlitt auch die Balkontüre Risse. Weil die Feuerwehr Löschwasser einsetzten mussten, wurde auch die Fassade des Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. (AZ)