Untermeitinger Bergsteiger am Watzmann vermutlich abgestürzt

Die Bergretter der Bergwacht Ramsau haben die Leiche des Vermissten am Watzmann am Samstag mit dem Rettungshubschrauber Edelweiss 6 geborgen.

Plus Ein Bergwanderer hat die Leiche des am Watzmann vermissten Bergsteigers aus Untermeitingen entdeckt. Der junge Mann ist vermutlich abgestürzt.

Von Carmen Janzen

Ein Wanderer hat die Leiche des 21-jährigen Bergsteigers aus Untermeitingen, der seit Oktober vermisst worden war, am Samstag in einem schwer zugänglichen Gelände am Watzmann gefunden, wie die Bergwacht Ramsau am Sonntag sehr ausführlich auf der Social-Media-Plattform Facebook berichtet. Ein Hubschrauber, Bergretter und Polizei bargen den Leichnam.

