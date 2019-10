vor 22 Min.

Untermeitinger Ärztezentrum ist bayernweit bekannt

Wegen des Sprechstundensystems wurde das Ärztezentrum Untermeitingen für den wichtigsten Gesundheitspreis des Freistaats nominiert.

Von Daniel Weber

Tobias Mollemeyer ist sichtlich stolz darauf, dass seine Praxis im Untermeitinger Ärztezentrum für den Bayerischen Gesundheits- und Pflegepreis nominiert wurde. „Die Auszeichnung wird nur alle zwei Jahre verliehen und ist sozusagen der bayernweite Oscar für die Gesundheitsbranche“, sagt er.

170 innovative Einrichtungen aus der Gesundheits- und Pflegebranche wurden dieses Jahr für den Preis vorgeschlagen. 30 von ihnen kamen in die engere Auswahl, darunter auch das neue Ärztezentrum in Untermeitingen. Mollemeyer definiert seine terminlose Sprechstundenmethode so: „Wir bringen Hausärzte und Spezialisten zusammen“. Im Nachhinein hätte er allerdings lieber den Titel „Ärztezentrum“ gewählt und nicht den Ortsnamen voran: „Die 30 Nominierten werden auf der Internetseite des Staatsministeriums alphabetisch aufgelistet. Jetzt sieht es so aus, als hätten wir den vorletzten Platz bekommen – dabei gab es gar kein Ranking unter den Nominierten.“

Den Bayerischen Gesundheits- und Pflegepreis 2019 bekam das Ärztezentrum nicht

Unter die drei Preisträger schaffte es die Praxis allerdings nicht. Ausgezeichnet wurden das BRK Regensburg mit einem ausgefeilten Tagespflegeangebot, der Münchner Verein „Kleine Helden brauchen große Herzen“, der Angehörigen chronisch kranker Kinder eine Auszeit ermöglicht, und die Neurointensivstation der Uniklinik Erlangen mit einer Studie zur schnelleren Entwöhnung von Patienten von der künstlichen Beatmung.

Damit kämen alle drei Preisträger aus dem Pflegebereich, sagt Mollemeyer. Er vermute, dass das auch an der Zusammensetzung der Jury liege, in der die große Mehrheit selbst im Pflegebereich tätig sei. „Gesundheit und Pflege sind zwei sehr unterschiedliche Bereiche. Ich fände es besser, wenn beide einen eigenen Preis bekämen“, schlägt Mollemeyer vor. Trotzdem sei er schon mit der Nominierung des Ärztezentrums sehr zufrieden. Er habe sich auch sehr gefreut, als er kurz vor der Verleihung des Preises durch Gesundheitsministerin Melanie Huml mit einem Landtagsabgeordneten gesprochen habe, der bereits von den offenen Sprechstunden im Ärztezentrum gehört habe.

Termine zu vergeben ist nicht so einfach, wie es klingt

„Wir mussten uns mit unserem Projekt nicht verstecken“, sagt er. „Termine zu vergeben klingt so einfach, aber aktuell zeigt sich ja, dass es nicht so leicht ist.“

Damit spielt er auf das neue Gesetz an, laut dem Ärzte auch terminfreie Sprechstunden anbieten müssen und Hausärzte dazu angehalten werden, für ihre Patienten innerhalb weniger Tage einen Termin bei einem Facharzt zu organisieren. An der Umsetzung hapert es noch (wir berichteten).

Auch Mollemeyer profitiere nur begrenzt von dem Zuschuss, den sowohl Hausarzt als auch Facharzt bekommen, wenn der Hausarzt dem Patienten rasch einen Termin beim Spezialisten vermittelt. „Das muss innerhalb von vier Tagen geschehen. Leider zählen dazu auch Samstag und Sonntag. Weil unser Orthopäde nur dienstags im Haus ist, werden nur die Termine bezuschusst, die ich am Freitag und am Montag ausmache.“ Besser wäre es, wenn nur die Werktage gezählt würden.

