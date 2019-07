vor 20 Min.

Verkehrsplanung: Wohin mit all den Autos und Lastwagen?

Durch Klosterlechfeld rollen täglich Tausende Fahrzeuge – und es werden mehr. Expertin zeigt Varianten zur Verbesserung - unter anderem mit Umgehungsstraßen.

Von Hieronymus Schneider und Michael Lindner

Der zunehmende Verkehr ist das größte Problem der Gemeinde Klosterlechfeld – dies wurde bereits in der diesjährigen Bürgerversammlung von mehreren Personen angesprochen. Im Gemeinderat stellte nun Sophie Pürckhauer vom Büro Schlothauer & Wauer das Verkehrskonzept für die Lechfeldgemeinden vor – denn die Zahlen sind dramatisch.

Die Verkehrszählungen ergaben für einen normalen Werktag im Jahr 2017 durchschnittlich ein Verkehrsaufkommen von 7000 Autos und 270 Lastwagen, die auf der Staatsstraße 2027 durch Klosterlechfeld fahren. Wer denkt, dass dies bereits viel ist, wird von der Prognose für 2030 erschüttert sein. Die Expertin erwartet eine Steigerung um 50 Prozent – auf dann 10500 Autos und 410 Lastwagen.

Drei neue Umfahrungen könnten die Verkehrsprobleme auf dem Lechfeld reduzieren

Als Zielvorstellung zur Reduzierung dieses Verkehrsaufkommens wurden vier zum Teil kombinierte Umgehungsvarianten der Orte Untermeitingen, Obermeitingen und Klosterlechfeld geprüft. Am sinnvollsten erscheint demnach eine Teilsüdumfahrung Untermeitingens zwischen Donauring und Welserstraße an der Grenze zu Obermeitingen (Variante A). Diese Umfahrung könnte in nordwestliche Richtung bis zur Untermeitinger Straße in Richtung Schwabmünchen fortgeführt werden (Variante B). Zusätzlich könnte ein Anschluss der Teilsüdumfahrung nach Osten hin zur alten B17 erfolgen (Variante C) – mit oder ohne Variante B.

Mithilfe dieser Maßnahmen würde sich laut Pürckhauer eine Abnahme des überörtlichen Durchgangsverkehrs in den umliegenden Ortschaften ergeben, die aber wegen der Zunahme an Kraftfahrzeugen aufgrund der Wachstumsprognose wieder aufgefüllt wird. „Bestenfalls lässt sich damit das Verkehrsaufkommen auf dem jetzigen Niveau halten, weil der größte Teil als Quellverkehr in den Ortschaften selbst entsteht“, sagt Pürckhauer. Da eine Umgehungsstraße viel Fläche verbraucht und damit die zukünftige Siedlungsentwicklung einschränkt, hält das Verkehrsgutachten eine gründliche Kosten-Nutzen-Analyse für notwendig.

Keine Kostenangaben für mögliche Umgehungsstraßen

Über die möglichen Kosten für die Realisierung dieser Umgehungsstraßen kann Pürckhauer keine Angaben machen. Dies sei ihren Angaben zufolge nicht der Untersuchungsschwerpunkt gewesen. Vielmehr sollte aufgezeigt werden, welche Möglichkeiten zur Verkehrslenkung bestehen und deren Wirkungen aufzeigen. Zur Verbesserung der vorherrschenden Situation wird eine Fülle von weichen Faktoren zur Verkehrsmengenminderung empfohlen.

Dazu zählen verkehrslenkende und geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen wie Mittelinseln, Baumpflanzungen und das Entfernen der Mittelmarkierungen in den Ortszentren. In Klosterlechfeld soll der westliche Ortseingang an der Obermeitinger Straße neu und übersichtlicher gestaltet werden. Hierzu sind die Planungen im Zuge des Kindergartenneubaus und des Wohngebietes Otto-Wanner-Straße bereits im Gange.

Straßenumbenennung soll Verwechslungsgefahr verhindern

Zur Reduzierung des Schwerlastverkehrs empfiehlt das Gutachten eine Tonnagebeschränkung in den Ortsdurchfahrten und eine Entwicklung eines Lkw-Routenkonzepts mit den ortsansässigen Unternehmen. Zum speziellen Klosterlechfelder Problem, dass auswärtige Lastwagenfahrer versehentlich durch die Elias-Holl-Straße fahren, obwohl sie eigentlich zum Obermeitinger Gewerbegebiet an der Elias-Holl-Straße wollen, empfahl Pürckhauer eine Umbenennung.

Die Geschwindigkeitsreduzierungen zum Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer seien in Klosterlechfeld sehr gut verwirklicht, da außerhalb der Ortsdurchfahrt überall Tempo 30 oder gar verkehrsberuhigte Bereiche bestehen. Für die Bayernstraße und die Nordstraße werden im Gutachten weitere Geschwindigkeitsreduzierungen und die Anordnung von Park- und Halteverboten mit Markierung von seitenversetzten Stellplätzen empfohlen.

Carsharing und besseres Radwegenetz sollen Schadstoffausstoß mildern

Die Förderung der Elektro-Mobilität und alternativer Mobilitätsdienstleistungen wie Carsharing könnte laut Gutachten eine Reduzierung der Schadstoffe und des Verkehrsaufkommens bewirken. Ein gut ausgebautes Radwegenetz zwischen den Orten könnte den Verzicht auf das Auto bei Einkäufen und Besorgungen erleichtern.

Zum Ausbau eines Radwegenetzes gehöre auch die Schaffung von sicheren Abstellmöglichkeiten für hochwertige Fahrräder und E-Bikes. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger werden der Ausbau der Gehwege und die Schaffung von Querungshilfen durch Mittelinseln oder Fußgängerampeln an der Schwabmünchner Straße empfohlen.

Letztlich müsse laut Pürckhauer der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) attraktiv gestaltet werden, damit er eine Alternative zum Auto sein kann. Dazu gehöre für Klosterlechfeld die Anbindung der Buslinie 712 an den Bahnhof. Als Lösungsmöglichkeit wurde der Ausbau des bisher landwirtschaftlich genutzten Weges südlich der Bahnhofstraße und langfristig der Bau einer Unterführung zum Sportgelände angeregt.

Die Attraktivität des Bahnhofs als Übergabepunkt zwischen den Verkehrsarten müsse durch Barrierefreiheit und Fahrradabstellplätze gesteigert werden. Der Gemeinderat billigte den Abschlussbericht der Verkehrsuntersuchung als Handlungsempfehlung. Konkrete Maßnahmen und deren Priorität werden in einer künftigen Klausurtagung entwickelt.

