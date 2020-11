vor 3 Min.

Verwaltungsgemeinschaft: Mehr Aufgaben, mehr Personal, höhere Kosten

Plus Wie sich wachsende Einwohnerzahlen auf den Haushalt der Verwaltungsgemeinschaft Langerringen-Hiltenfingen auswirken.

Von Hieronymus Schneider

Die Einwohnerzahlen gehen seit dem Jahr 2014 stetig nach oben. Wohnten damals 5127 Menschen in den Mitgliedsgemeinden Langerringen und Hiltenfingen, so zählt die Verwaltungsgemeinschaft (VG) aktuell 5521 Bewohner. Der Großteil davon entfällt mit 3931 auf den Sitz der VG in Langerringen. 1590 Menschen wohnen in der kleineren Partnergemeinde Hiltenfingen. Dieser Zuwachs schlage sich auch in vermehrten Verwaltungsaufgaben nieder und hinzu kamen neue Aufgaben im Zuge der Digitalisierung und des Datenschutzes, stellte Langerringens Bürgermeister Marcus Knoll als Gemeinschaftsvorsitzender der Versammlung fest.

Bettina Knoll erläuterte den 44. Gemeinschaftshaushalt, den ersten in ihrer Tätigkeit als Kämmerin. Das Gesamtvolumen erhöhte sich gegenüber des Vorjahrs um 157.760 Euro auf nunmehr 902.970 Euro. Davon entfällt der Hauptanteil auf den Verwaltungshaushalt mit 867.970 Euro und 35.000 Euro auf den Vermögenshaushalt.

Doppelbelastung bei den Personalkosten

Der größte Kostenfaktor sind stets die Personalausgaben, die rund drei Viertel des Budgets beanspruchen. Und gerade die schlagen im kommenden Jahr besonders zu Buche und sind ursächlich für die deutliche Erhöhung. Zum einen muss die Stelle der Geschäftsleitung neu besetzt werden, weil der bisherige Amtsinhaber Franz Wilhelm in die Freistellungsphase der Altersteilzeit geht. Das führt vorübergehend zu doppelten Lohnkosten.

Zum anderen wurde aufgrund der zunehmenden Verwaltungsaufgaben eine zusätzliche Angestelltenstelle geschaffen. Deren Tätigkeit wird auf mehrere Aufgabengebiete in den beiden Rathäusern verteilt. Darüber hinaus wird im kommenden Jahr auch wieder eine Ausbildungsstelle geschaffen und es mussten Tariferhöhungen für die Beamten und Angestellten berücksichtigt werden. Deshalb machen die Personalkosten einen deutlichen Sprung von 518.190 auf 680.950 Euro.

Die zusätzliche Angestelltenstelle in Langerringen wird auf mehrere Aufgabengebiete in den beiden Rathäusern verteilt. Bild: Ivanka Williams-Fuhr (Archivbild)

Dagegen nehmen sich die Investitionen für Büro- und EDV-Ausstattung wie das Ratsinformationssystem, eine Sitzungs-App oder Programme im Straßenverkehrsrecht, Ausschreibungsverfahren oder der Lohnbuchhaltung in Höhe von 35.000 Euro eher bescheiden aus.

Die Verwaltungsumlage in Langerringen steigt

Da die Ausgaben neben den gesetzlichen Finanzzuweisungen von 101.000 Euro (11,63 Prozent) hauptsächlich von den Mitgliedsgemeinden selbst getragen werden müssen, wirkt sich das natürlich auf die Verwaltungsumlage aus. Der Umlagebetrag erhöht sich von 515.760 auf 682.120 Euro. Dieser Betrag wird anteilsmäßig nach der Einwohnerzahl erhoben, somit entfallen auf Langerringen 485.675 und auf Hiltenfingen 196.444 Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf-Umlage von 123,55 Euro gegenüber 97,11 Euro des Jahres 2020.

Die Haushaltssatzung wurde von der Gemeinschaftsversammlung einstimmig beschlossen, da die Ansätze wirtschaftlich und sparsam kalkuliert wurden. Schulden sind bei der Verwaltungsgemeinschaft Langerringen nicht vorhanden. Die Satzung tritt zum 1. Januar 2021 in Kraft. Hiltenfingens Bürgermeister Robert Irmler stellte fest, dass die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2019 keine Beanstandungen ergeben hat.

