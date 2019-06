00:32 Uhr

Vhs: PC-Tricks und Fitness

Neue Kurse starten im Juni und Juli

Die Volkshochschule startet in den kommenden Wochen in Bobingen einige Kurse, bei denen noch Plätze frei sind.

im Singoldpark Bobingen am 6. Juni von 18.30 bis 21 Uhr an der Kneippanlage im Park. Atem- und Entspannungsübungen, am Barfußpfad wird naturnahes Gehen bewusst, im Kneippbecken werden Kreislauf und Durchblutung angeregt. Zusätzlich werden Heilpflanzen erklärt. Es handelt sich hierbei um die fünf Kneipp-Säulen mit ihrem ganzheitlichen Ansatz.

Nada Brahma – Yoga, Stimme, Klang (indischer Mantrengesang) – Workshop am 29. Juni von 10 bis 14 Uhr in der Alten Mädchenschule, Pestalozzistraße 1. Der Kurs ist auch geeignet für Menschen mit Bewegungseinschränkungen.

Internet und E-Mail – Individuell; am 9. Juli von 18.30 bis 21.30 Uhr in der Dr.-Jaufmann-Mittelschule, Jahnstraße 10. In dem Kurs werden ganz individuelle Probleme zum Thema PC, Internet und E-Mail behandelt. Voraussetzung sind Windows-Grundlagen und vorherige Teilnahme an einem Grundlagenkurs des Kursleiters.

und Anmeldung bei der Vhs Bobingen, Judith Hitzelberger, Rathaus, Telefon 08234/8002-31 (Montag 8 bis 12 Uhr; Dienstag 15 bis 17 Uhr), E-Mail: j.hitzelberger@bobingen.de

