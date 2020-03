Video: Fitnesstraining im Wohnzimmer

Die Sportvereine im Augsburger Land haben den Trainingsbetrieb eingestellt, die Fitnessstudios mussten ebenfalls schließen – Menschen, die gerne Sport treiben, haben es in Zeiten der Coronakrise nicht einfach. Die Redaktion bietet jetzt eine Alternative, wie jeder in Zeiten von Corona Beweglichkeit oder Kraft in den eigenen vier Wänden trainieren kann. In einem Video zeigt die stellvertretende Vorsitzende des Bayerischen Landes-Sportverbandes in Schwaben, Loni Becht, Übungen. Diese können vor allem ältere Menschen gut mitmachen. „Schon mit einfachen Hilfsmitteln wie Wasserflaschen kann man eine ganze Menge zu Hause machen“, sagt Loni Becht.