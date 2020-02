18.02.2020

Von Socken bis Gehirnjogging

Volkshochschule startet ins Semester

Die Volkshochschule Schwabmünchen startet mit zahlreichen, teils ausgefallenen Kursen ins neue Semester.

Entspannung gibt es beim Erlernen eines Instruments (der Veeh-Harfe), dem Yogakurs, beim Sensen in der Natur, beim Ausprobieren von alten und neuen Schriften im Kalligrafie-Kurs.

Im philosophischen Café wird über aktuelle Themen zum Weltfrauentag nachgedacht. Mit Klangbädern und geselligem Tanzen wird der Körper in Bewegung gebracht. Alte Handwerkskunst wird in einem Klöppel-Schnupperkurs wiederbelebt. Auch das Sockenstricken in gemütlicher Runde sollen die Teilnehmer mit dem Kurs „Sommer-Socken locken“ ausprobieren können. Raus in die Natur geht es beim Kanuwandern auf der Amper oder beim Stand-up-Paddling lechabwärts. Die heimische und internationale Küche kann „Einfach und leicht“ oder einfach zum Mitnehmen gekocht werden. Mit lateinamerikanischer Musik wird beschwingt in den Abend getanzt – mit „Zumba“ und „After Work Latin Feeling“. Jogging ganz anderer Art können die Teilnehmer bei „Life Kinetik – dem Gehirnjogging für Anfänger“ erleben. Lange bewährte Kurse wie Yoga und Aquarellmalen, Weidenflechten und Fitness über 70, Literaturlesekreis und Kreatives Schreiben, Tae Bo und Qigong haben ihren Platz ebenso im Programm der Vhs Schwabmünchen.

und Anmeldungen bei der Leiterin der Volkshochschule Schwabmünchen Christiane Herrle, Telefon 08232/9633281, oder im Internet unter www.vhs-augsburger-land.de.

