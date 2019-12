Vor 100 Jahren: Um 3 Uhr nachts explodiert eine Bombe im Pfarrhof

Plus Vor 100 Jahren wurde ein Pfarrer in Hiltenfingen tödlich im Pfarrhof verletzt. Was ist damals tatsächlich passiert? Die letzten Spuren des Geistlichen.

Vor 100 Jahre sprach sich die Nachricht wie ein Lauffeuer herum: Pfarrer Zacher wurde in Hiltenfingen durch eine Bombe schwer verletzt. Tage später starb er im Schwabmünchner Krankenhaus. Beim nun bevorstehenden Patroziniumsgottesdienst soll in der Pfarrkirche St. Silvester eine Fürbitte an den Geistlichen erinnern. Bestellt hat sie jemand, der anonym bleiben will. Im Text für die Fürbitte heißt es: „Wie der heilige Stephanus hat er seinen Mördern auf dem Sterbebett verziehen.“ Aber was ist tatsächlich damals passiert? Eine Spurensuche.

Im Staatsarchiv in Augsburg finden sich keine Unterlagen über polizeiliche Ermittlungen oder einen möglichen Prozess, den das Attentat nach sich gezogen haben könnte. Auch im Stadtarchiv Schwabmünchen sind keine Unterlagen über die Geschehnisse von 1919 erhalten. Aufschluss gibt ein Bericht im Rosenheimer Anzeiger.

Angeblich wurden sieben Beschuldigte ins Gefängnis nach Augsburg gebracht

In dem kurzen Artikel auf der ersten Seiten ist die Rede von zwei „Oekonomenssöhnen“ aus Hiltenfingen, die gefasst und ins Amtsgerichtsgefängnis von Schwabmünchen gebracht wurden. „Es besteht jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass andere Personen den Mordanschlag ausgeführt haben“, heißt es. War es ein Lausbubenstreich? Oder wollte jemand ernsthaft den Pfarrer töten? Im Bericht ist jedenfalls von einigen Burschen die Rede, denen der Pfarrer „missliebig“ gewesen sein soll. Mehr Aufschluss gibt ein Text in den Mindelheimer Anzeigeblatt vom 31. Dezember 1919. Angeblich wurden sieben Beschuldigte verhaftet und dann ins Landgerichtsgefängnis nach Augsburg gebracht.

Nachts gegen 3 Uhr bugsierten die Täter laut Zeitungsbericht mit einer Holzstange einen Sprengkörper ans Schlafzimmerfenster des Pfarrers im Pfarrhof. Bei der Bombe handelte sich angeblich um eine 7,5-Zentimeter-Granate, einen so genannten Ausbläser. Vermutlich stammte die Geschosshülse aus dem Ersten Weltkrieg. Sie wurde noch mit Glasscherben, Nägeln, Dynamit und einer Zündschnur versehen.

Offenbar wurde in der Nacht genau geplant, wie der Geistliche aus dem Leben scheiden sollte: So jedenfalls erfuhren die Leser des Mindelheimer Anzeigeblatts: „Die Verbrecher hatte mit raffinierter Ueberlegung gehandelt.“ Die Zündschnur wurde in Brand gesteckt. Dann warf jemand vermutlich mit einem Stein die Scheibe ein. Wie erwartet, wachte der Pfarrer auf und begab sich ans Fenster, um nach dem Rechten zu schauen. In diesem Augenblick explodierte die Bombe. Nach dem Zeitungsbericht im Rosenheimer Anzeiger wurde Josef Zacher durch herumfliegende Mauerbrocken und die Glasscherben am ganzen Körper schwer verletzt.

Mindelheimer Anzeigeblatt nennt Details zum Anschlag auf Josef Zacher

Im Mindelheimer Anzeigeblatt kamen noch mehr Details ans Licht: Die ganze linke Körperseite sei eine einzige Wunde gewesen. Splitter waren wohl auch in die Lunge eingedrungen. Mit dem Telefon wurden der Bezirksarzt Dr. Schwab und Pfarrer Meitinger aus Schwabmünchen gerufen. Als sie ankamen, sei Zacher blutüberströmt im Bett gelegen. Auf dem Boden befanden sich große Blutlachen. Der Arzt legte einen ersten Verband an, während der Geistliche Zacher die heiligen Sakramente spendete.

Die damalige Sanitätskolonne brachte Josef Zacher am Vormittag ins Krankenhaus, wo er dann zwei Tage später starb. Wie sich herausstellte, sei jede Rettung zu spät gewesen. Zacher wurde 42 Jahre alt. Das geht es aus Unterlagen hervor, die noch im Archiv des Bistums Augsburg zu finden sind. Zacher wurde am 14. März 1877 in Neuhäder bei Dinkelscherben geboren, sein Vater war Buchbinder. Stationen auf seinem Lebensweg waren die Universität in München, Loppenhausen, Waidhofen Wengen, Neukirchen und zuletzt Hiltenfingen. Im Sterbematrikelbuch der Pfarrei Hiltenfingen ist folgender Eintrag vermerkt: „Zacher Josef, Pfarrer kath., starb an den Folgen eines ruchlosen Attentates an Gasphlegmone, Dr. Schwab u. Dr. Gratzl, am 28. Dez. 1919 10 ¼ Uhr a.m. Krankenhaus z. Schwabmünchen, beerdigt 31. Dez. in Schwabmünchen, 42 Jahre 9 Mon., Pfarrer A. Schneider, g. Rat, Dekan.“ Im Sterbematrikelbuch der Pfarrei Schwabmünchen gibt es einen weiteren Eintrag. Darin heißt es: „Zacher Josef, Pfarrer in Hiltenfingen, kath., Landgericht, Aufenthaltsort (Nummer des Hauses): 301, ledig (iuv[enis]), schwere Verwundung durch ein Attentat in der Nacht vom 25.-26. Dez. Gasbrand a. linken Arm, starb am 28. Dez. 1919 10 ¼ Uhr a.m., beerdigt am 31. Dez. in Schwabmünchen, 42 Jahre 9 Mon., Pfarrer oder dessen Stellvertreter: A. Schneider b. g. Rat, Dekan.“

Erhalten ist auch ein Schreiben von Pfarrer Leonhard Meitinger an das Bischöfliche Ordinariat, in dem er vom „Anschlag mit einer so genannten Kistengranate“ berichtet. Im Amtsblatt der Diözese von 1920 ist unter den Sterbefällen ein weiterer Hinweis zu finden: „Zacher Josef, Pfarrer in Hiltenfingen, Inhaber des König-Ludwig-Kreuzes.“

Insgesamt sind im Archiv des Bistums nur relativ wenige Unterlagen erhalten, was vermutlich mit den Zerstörungen und Verlusten während des Zweiten Weltkriegs zu tun hat.

Das Verfahren wurde im Juli 1920 von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Laut Meldung im Mindelheimer Anzeigeblatt standen insgesamt zehn Personen unter Verdacht. Wörtlich heiß es: „Über die Tat liegt alles in vollständigem Dunkel.“