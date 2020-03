16.03.2020

Wähler kommen mit Handschuhen

Blick in die Wahllokale

Schreckt das Corona-Virus die Wähler ab? Am Sonntagvormittag registrierte Wahlvorsteher Manfred Schmidbaur im Wahllokal für den Stimmbezirk 13 in der Königsbrunner Mittelschule deutlich weniger Wähler als bei früheren Wahlen. Nach seinem Eindruck sind merklich weniger jüngere Wähler gekommen, deutlich weniger mit Kindern. Bei älteren Wählern habe er keine Zurückhaltung beobachtet, so Schmidbaur.

Die Wahllokale in Königsbrunn waren alle in städtischen Schulen eingerichtet. Die Waschbecken in den Klassenzimmern wurden für den Sonntag noch mit Flüssigseife, Desinfektionsmittel und Papierhandtüchern ausgerüstet. Am Vormittag hatte Schmidbauer nur einen Wähler beobachtet, der sich nach der Stimmabgabe die Hände desinfiziert habe. Einige wenige seien schon mit Gummihandschuhen gekommen, auffällig viele Wähler hatten einen eigenen Stift dabei.

Vor dem Gang zur Urne habe er sich durchaus Gedanken über die Situation mit dem Coronavirus gemacht, berichtet Jürgen Schuhmaier nach der Stimmabgabe. Bei seinem Arbeitgeber, der Bundeswehr, haben die Vorsichtsmaßnahmen in den vergangenen Tagen deutlich zugenommen, das rufe die Infektionsgefahr schon ins Bewusstsein.

Wenig vom Corona-Virus beeinflusst zeigten sich die Wähler in Schwabmünchen, einige wenige desinfizierten ihre Hände. Er habe nur eine Person mit Einmalhandschuhen gesehen, sagt Arnold Schmid, Wahllokalleiter für den Stimmbezirk neun. Florentine Nielender empfand ihren Gang zur Urne als entspannt. Sie habe sich lediglich vor dem Verlassen des Wahllokals einmal die Hände desinfiziert, sagt sie. Der Briefwahlanteil ist in Schwabmünchen gestiegen. Wahlleiter Rudolf Fabricius rechnet wegen Corona mit einem Anstieg von ungefähr zehn Prozent. (hsd-, pibo)

