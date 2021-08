"Musik am Lagerhaus": Musikkapelle Walkertshofen plant drei Serenaden

Die Musikkapelle Walkertshofen plant den ersten Auftritt nach der Corona-Zwangspause. Was genau geplant ist.

Den Probenbetrieb hat die Musikkapelle Walkertshofen schon vor einigen Wochen wieder aufgenommen, jetzt planen die Musikanten um ihren Dirigenten Roland Dworschak die ersten öffentlichen Auftritte nach der neuerlichen Corona-Zwangspause. "Wenn auch in diesem Sommer erneut keine Feste stattfinden dürfen, dann ergreifen wir eben selber die Initiative", bringt es Vorsitzender Adolf Hägele auf den Punkt. Und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: "Damit die Leute im Dorf wissen, dass es uns noch gibt!" Unter dem Motto "Musik am Lagerhaus" sind von Ende August bis Ende September drei Serenaden geplant. Jeweils am Sonntagnachmittag von 14.30 bis 15.30 Uhr erklingt auf dem Dorfplatz vor dem Lagerhaus beim örtlichen Bahnhof (Blas-)Musik in verschiedenen Formationen.

Erster Auftritt der Musikkapelle Walkertshofen am 29. August

Den Auftakt am Sonntag, 29. August, bestreitet die gut 50-köpfige Musikkapelle der Staudengemeinde. Dirigent Roland Dworschak hat für das Freiluftkonzert eine bunte, gefällige Mischung quer durch das Notenrepertoire ausgesucht. Traditionelle Blasmusik ist dabei ebenso vertreten wie moderne Titel. "Unsere Musikerinnen und Musiker freuen sich wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen im ganzen Land darauf, endlich wieder ihre Instrumente auszupacken und vor Publikum zu spielen", sagt der Kapellmeister.

Am Sonntag, 12. September, gibt die Alphorngruppe des Musikvereins den Ton an. Unter der Leitung von Kapellen-Senior Adolf Beckel, der die meisten der langstieligen "Alpen-Handys" in seiner eigenen Schreinerwerkstatt kunstvoll gefertigt hat, werden die Konzertbesucher musikalisch in die Bergwelt der nahen Allgäuer Alpen entführt. Unterstützung bekommen die zehn Alphornbläser bei der nachmittäglichen Serenade vom Männerchor Markt Wald-Oberneufnach unter der Leitung von Daniela Dworschak.

Das Finale der Konzertreihe unter freiem Himmel am Sonntag, 26. September, bestreiten die Jugendkapelle des Walkertshofer Musikvereins (Leitung: Roland Dworschak) und die beiden vereinseigenen Chöre, der Kinder- und der Jugendchor (Leitung: Daniela Dworschak).

Der Eintritt ist frei

Die Serenaden "Musik am Lagerhaus" beginnen jeweils um 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Konzerte sind bestuhlt. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Getränke (in Flaschen) und Kaffee werden angeboten. Es gelten die an den drei Veranstaltungstagen gültigen Corona-Hygieneregeln. Bei schlechtem Wetter entfallen die Konzerte, Ausweichtermine sind nicht vorgesehen.