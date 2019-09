23.09.2019

Walkertshofen baut weiter Schulden ab

Das Jahresergebnis für 2018 fällt besser aus als erwartet

Von Karin Marz

Über eine positive Jahresrechnung 2018 freute sich der Gemeinderat, als Bürgermeisterin Margit Jungwirth-Karl während der jüngsten Sitzung die Abschlussergebnisse erläuterte. Demnach schloss der Verwaltungshaushalt um knapp 480000 Euro besser als geplant ab. Gründe hierfür waren vor allem höhere Einnahmen aus Gewerbe- und Einkommensteuer. Insgesamt beträgt der Überschuss der Gemeinde daher sogar 838000 Euro. Diesem stehen allerdings Schulden in Höhe von knapp 622000 Euro gegenüber und verursachen so eine Pro-Kopf-Verschuldung von 578 Euro, die knapp unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden liegt. Für Grunderwerb Wohnbau, für den Bürgersaal sowie für Zuschuss Breitband investierte die Gemeinde am meisten Geld im vergangenen Jahr.

Die eingeplante Darlehensaufnahme von 65200 Euro musste die Gemeinde nicht in Anspruch nehmen. Zufrieden zeigte sich Jungwirth-Karl auch darüber, dass durch regelmäßige Tilgungen der Schuldenstand weiterhin gesunken sei.

Vertagt haben die Räte ihre Entscheidung über die Errichtung einer Trafostation für den Netzanschluss einer Photovoltaikanlage im Norden von Walkertshofen. Der Grund hierfür lag an dem geplanten Standort der Trafostation, der außerhalb des Geländes des Antragsstellers liegt. Denn in diesem Bereich in der Nähe der Bahnlinie soll ein Radweg geplant werden, dessen genauer Verlauf momentan noch nicht feststeht. Zudem möchten die Räte die Gründe wissen, warum die Trafostation nicht auf dem Grundstück des Antragsstellers errichtet werden könne. Und ob die für die Räte noch nicht nachvollziehbare Verlegung des Erdkabels mit den Abstandsflächen zu tun habe, möchten die Räte ebenso erklärt bekommen. Erst wenn alle Stellungnahmen vorliegen, werden die Räte eine Entscheidung darüber treffen.

Ein weiterer Punkt der Tagesordnung war die Anfrage einer Bürgerin zur Beschaffung des Spielmobils des Landkreises Augsburg für die Sommerferien im nächsten Jahr, damit Kinder betreut werden können. Die Kosten hierfür betragen 1065 Euro für drei Tage sowie 1670 Euro für fünf Tage. Dies war den Räten jedoch eindeutig zu teuer. Sie waren sich einig, dass das abwechslungsreiche Ferienprogramm, das durch Vereine und Privatpersonen im Ort jedes Jahr kostenlos organisiert wird, beibehalten werden solle. Der Antrag wurde daher schließlich einstimmig abgelehnt.

Themen folgen