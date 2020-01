09.01.2020

Warum drei Langenneufnacher in der Freizeit helfen

Ehrenamtliches Engagement wird ausgezeichnet. Bürgermeister Josef Böck wünscht sich Umdenken

Von Karin Marz

Drei Langenneufnacher standen beim diesjährigen Neujahrsempfang besonders im Mittelpunkt: Elfriede Hemm, Florian Brecheisen sowie Gerald Eichinger. Sie wurden für ihr ehrenamtliches Engagement für die Dorfgemeinschaft von Bürgermeister Josef Böck ausgezeichnet.

Nachträglich erhalten Susanne Rupp sowie Georg Egger ihre Auszeichnungen, da sie am Neujahrsempfang nicht teilnehmen konnten. Elfriede Hemm bekam die Bürgermedaille in Silber für ihre langjährige Tätigkeit im Gartenbauverein sowie im Pfarrgemeinderat. Dieselbe Auszeichnung erhielt auch Florian Brecheisen, der seit 1996 Schriftführer beim Feuerwehrverein ist und sechs Jahre als Gemeinderat tätig war. Auch Gerald Eichinger ist schon viele Jahre ehrenamtlich tätig: zum einen mehrere Jahre als ehrenamtlicher Bereitschaftsleiter für den Katastrophenschutz beim Bayerischen Roten Kreuz, zum anderen als Gemeinderat und Zweiter Bürgermeister. Er durfte sich über die silberne Bürgermedaille freuen.

Eichinger ist es wichtig, Menschen in Notlagen zu helfen. Ehrenamtlich habe er sich vor allem auch deshalb beim BRK eingesetzt, weil ihm ein funktionierendes Leitungssystem wichtig ist und er die Gemeinschaft als eine Bereicherung empfindet. „Aber im Prinzip mache ich das Ehrenamt für mich selber, weil es mir einfach Spaß macht. Wer dies nur als Pflichterfüllung sieht, der macht das nicht lange“, sagte er.

Auch Elfriede Hemm gefällt es, anderen eine Freude zu bereiten. Gerade ältere Menschen freuten sich sehr über die Adventsbesuche des Pfarrgemeinderates, berichtete sie. Und auch für Florian Brecheisen steht das Helfen als Mitglied bei der Feuerwehr im Vordergrund für seine ehrenamtliche Tätigkeit. Zu seiner Funktion als Schriftführer ist er eher zufällig gekommen, da der Vorgänger damals aufhörte und Brecheisen gefragt wurde, ob er die Tätigkeit übernehmen würde.

Das Motto „Gemeinsam die Zukunft gestalten – gemeinsam für eine bessere Welt einsetzen“ hatten die Organisatoren der Kirche und der Gemeinde für den Neujahrsempfang aufgegriffen. Bürgermeister Josef Böck appellierte an die Gäste, dass das Zusammenleben – egal ob in der Familie, im Verein, in der Kirchengemeinschaft oder in der Gemeinde – nur dann funktioniere, wenn alle gemeinsam am gleichen Ende mit anpacken. Näher ging er auf den Klimaschutz sowie den Egoismus und die oft fehlende gegenseitige Rücksichtnahme in der Gesellschaft ein. „Uns geht es doch ganz gut – was kümmert uns der Nächste.“ Diese Einstellung bereite Böck große Sorge. Er sagte: „Ich bin froh, dass Sie nicht so sind, denn sonst würde unsere Dorfgemeinschaft einer eisigen, leblosen Wüste gleichen.“

Auch Pater Joji sprach sich in seiner Ansprache dafür aus, dass sich wie im vergangenen Jahr wieder viele Helfer für die Pfarrei einsetzen und gut zusammenarbeiten. Gerade im Hinblick auf die jüngere Generation sollten Ideen entwickelt werden, damit die Pfarrei lebendig bleibe. Aus allen Staudenpfarreien gebe es heuer insgesamt 38 Kommunionkinder sowie 43 Firmlinge.

Viele Besucher nutzten anschließend den Neujahrsempfang für anregende Gespräche und stießen gemeinsam auf ein gutes neues Jahr an. Für Sekt und Häppchen hatten die Jugendlichen des Jugendrotkreuzes gesorgt. Als Dank dafür überreichte Böck einen Beitrag zur Vereinskasse.

