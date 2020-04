vor 50 Min.

Warum es für das Singoldsand Festival keinen Ersatztermin gibt

Das Singoldsand Festival 2020 fällt wegen der Corona-Pandemie komplett aus. Warum eine Verschiebung nicht infrage kommt.

Das Singoldsand Festival 2020 muss leider ausfallen. Die Bayerische Staatsregierung hat alle Großveranstaltungen bis Ende August untersagt. „Diesen Schritt finden wir als Organisationsteam richtig und wichtig, solange nicht absehbar ist, wie sich die Lage entwickeln wird. Unglaublich schade ist es trotzdem, zumal das Singoldsand dieses Jahr das zehnjährige Jubiläum gefeiert hätte“, sagt Enzo Hirsch vom Orgateam.

Singoldsand Festival 2020: Verschiebung beinhaltet große Planungsunsicherheit

Da die Organisatoren nicht prognostizieren können und wollen, welche Umstände im Sommer herrschen, wird es auch keinen Ersatztermin für 2020 gegen. „Eine Verschiebung um wenige Tage, Wochen, oder Monate beinhaltet eine große Planungsunsicherheit, die wir weder uns noch unseren Partnern oder Gästen zumuten wollen. Als städtische Veranstaltung haben wir zudem eine Verantwortung, mit der wir hier sorgsam umgehen wollen“, so Hirsch. Das nächste Festival findet somit vom 27. bis 28. August 2021 statt.Für die Zeit nach den Einschränkungen und Entbehrungen planen die Organisatoren aber bereits Alternativen, um vielleicht zumindest ein bisschen Festival-Gefühl versprühen zu können. Was das konkret sein wird, wird sich erst noch zeigen – aber die kreative Energie, die sonst ins Festival fließt, wird sich ihre Wege suchen!

Jubiläum wird 2021 gefeiert

Dem Singoldsand entstehen keine gravierenden Kosten durch den diesjährigen Ausfall. Der Ticketvorverkauf hatte bis dato noch nicht begonnen und auch größere Ausgaben wurden noch keine getätigt. Durch die komplett ehrenamtliche Struktur gibt es keine laufenden Personalkosten. „Damit starten wir mit einem gesunden Haushalt in die Planungen für 2021. Das gilt aber bei Weitem nicht für unsere Künstler, Gastronomen, Vereine und Sponsoren. Gerade Kulturschaffende und die lokale Wirtschaft können jede Unterstützung brauchen. Denn sie sind es, die das Singoldsand möglich und zu dem machen, was es ist. Wir legen damit jedem Gast ans Herz, das Geld für das diesjährige Festivalticket all jenen zu Gute kommen zu lassen, die durch ihre Unterstützung und Bereicherung eine Stadt und ihre Kulturszene lebendig erhalten - in Schwabmünchen, Augsburg und überall“, sagt Enzo Hirsch.

