vor 18 Min.

Was alles auf der Gautsch geboten ist

Die Gautsch in Königsbrunn beginnt mit dem traditionellen Bierfassanstich. Warum die Organisatoren vier Tage vor Beginn noch unerwartete Schwierigkeiten haben.

Von Claudia Deeney

Königsbrunn Am kommenden Freitag, 28. Juni, öffnet die Gautsch zum 53. Mal ihre Pforten und lädt als Volksfest alle Generationen zum Besuch ein. Dort kann man bummeln, es sich im Festzelt sowie bei der Stadtbühne gut gehen lassen oder eben gautschen – was um ein paar Ecken erklärt – so viel wie schaukeln (hier Karussellfahren) bedeutet. Warum die Königsbrunner einst ihr Volksfest ausgerechnet „Gautsch“ nannten, ist nicht ganz klar, stammt der Begriff doch aus dem Buchdrucker-Handwerk, wie Josef Marko von der Straßenverkehrsbehörde weiß. Beim Gautschen wurden die Lehrling in einer Freisprechungszeremonie in einer Bütte untergetaucht.

Ist ja auch egal, woher der Name kommt, wichtiger ist, wofür die Gautsch steht, nämlich für friedliches, fröhliches miteinander feiern. Das wissen nicht nur die Königsbrunner, sondern auch die Gäste von außerhalb, zu denen der Wirt des Festzeltes, Christian Krämmer, ebenfalls gehört. Zum elften Mal als Wirt in der Brunnenstadt ist er Teil des Teams, das sich um die Organisation im Vorfeld, den Ablauf während der Gautsch und die Arbeiten danach kümmert. Im Gespräch mit Krämmer, Marko sowie Roland Krätschmer vom Ordnungsamt und Betriebshofmitarbeiter Christian Kunert wird sofort deutlich: „Man kennt sich, man schätzt sich und alle wollen zusammen ein schönes Fest auf die Beine stellen“.

Gautsch in Königsbrunn: Das gibt es auf der Stadtbühne

Dazu gehört, dass es zusätzlich zum Festzelt mit zahlreichen Veranstaltungen und Live-Musik eine Stadtbühne gibt, ebenfalls mit Live-Musik und einigen Darbietungen. „Wir sind breit aufgestellt und achten darauf, dass unsere Angebote sich nicht überschneiden“, erklärt Josef Marko, der sich auch oft selbst am Ausschank der Stadtbühne betätigen wird. Dort gibt es beispielsweise auch nur einen halben Liter Bier, statt die ganze Mass wie im Festzelt. Neu wird sein, dass es im Bereich der Stadtbühne auch einen Imbissverkauf geben wird im kostengünstigen Stehverkauf.

Neu im Veranstaltungsprogramm der Stadtbühne ist die Sportlerehrung und der Skiclub feiert seinen 50. Geburtstag. Aufgestellte Liegestühle sorgen für Strandatmosphäre und das Stadtzelt bietet bei eventuellen Wetterkapriolen Schutz. Die Sektbar und die Cocktailbar werden beide ebenfalls ihre Standorte im Bereich Stadtbühne haben. Was Marko sehr wichtig ist, dass die Besucher wissen, im Bereich der Stadtbühne können sie sich aufhalten, Musik hören und Freunde treffen ohne etwas verzehren zu müssen.

Über 50.000 Menschen werden bei der Gautsch erwartet

Festzeltwirt Krämmer sieht die Stadtbühne nicht als Konkurrenz, wie er sagt: „Je vielfältiger das Programm auf der Gautsch ist, desto mehr Menschen werden angesprochen und desto mehr Menschen kommen auch zu uns“. Die Zahlen geben ihm da recht. Im letzten Jahr wurden Zählstationen eingerichtet und grob gezählt besuchten um die 50.000 bis 55.000 Menschen das Volksfest. „Und das waren ja nur die an den Haupteingängen registrierten Gäste“, erklärt Krätschmer.

Im Festzelt hat sich der Wirt auf zahlreiche Besucher eingestellt und sein Angebot ändert sich immer wieder, da sich das Publikum ändert, wie er sagt. „Weißweinschorle gibt es jetzt auch im Zelt neben den beliebten Biersorten“. Bei ihm gibt es keinen Imbiss, sondern Gerichte, wie Hendl, Haxn oder Rollbraten mit Beilagen. Es werden im Festzelt zahlreiche Veranstaltungen angeboten, wie der Auftritt der Tanzgruppen von Tanja Kuschill am Familiennachmittag. An diesem besonderen Mittwoch wird es auf dem Gelände eine zusätzliche Hüpfburg geben und Kinderschminken, wie Krätschmer erzählt, was zur Gautsch als Familienvolksfest sehr gut passe.

Damit sämtliche Schausteller die benötigten Anschlüsse vorfinden und wissen, wo sie ihre Buden und Fahrgeschäfte aufbauen können, ist Kunert vom Betriebshof schon Tage vor Beginn der Gautsch Vorort. Egal ob Autoscooter, Kettenkarussell, Kindereisenbahn oder auch die Bayernwippe: Alle brauchen Elektrikanschlüsse und ihr Areal.

Kurzfistige Absage

Und Schwierigkeiten gehören natürlich auch dazu, in diesem Jahr sogar reichlich. Vier Tage vor Beginn sagte ein Betreiber für gleich zwei geplante Neuheiten auf der Gautsch ab. Krätschmer kann es nicht fassen: „Ausgerechnet ein Highlight für die Jugend „Alpha 1“ und das „Bogenschießen“. Gut, dass für die jungen Menschen der Musikexpress schon da ist. Aber es gibt jetzt zwei leere Flächen, die nicht leer bleiben sollen. „Wir versuchen natürlich alles, um noch auf die Schnelle Ersatz zu finden“, verspricht der Sachgebietsleiter und hofft dabei auch auf sein Glück.

Besucher hingegen werden ihr Glück an Losbuden suchen, die genauso zum Volksfest gehören wie die Süßigkeitenbuden. Die beiden beliebten Feuerwerke sollen nicht unerwähnt bleiben genauso wie die Boxenveranstaltung im Bierzelt, Versteigerung von Fahrrädern und Fundsachen. Vieles mehr wird in den zehn Tagen auf der Gautsch stattfinden. Die vier Macher sagen auf jeden Fall: „Auf geht‘s - kommt‘s zur Gautsch“.

Das Programm auf der Gautsch

