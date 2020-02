vor 10 Min.

Was beim bunten Abend in Wehringen geboten war

Zirkus, Männerballett und Dorfgeschichten: Mit Sketchen und Tanzeinlagen begeistern die Akteure des bunten Abends in Wehringen die Zuschauer.

Von Anja Fischer

Humorvoll, lokal und mitreißend – so präsentierte sich der bunte Abend des Faschingsclubs (FCW) in der ausverkauften Turnhalle in Wehringen. Wie die Reaktionen des Publikums bewiesen, hatten sich die langen Proben und die Suche nach den passenden Sketchen und Theaterstücken gelohnt.

Den Anfang machten die Jüngsten unter den Wehringer Faschingsliebhabern. Mit Spagat und Radschlag begeisterten die Singoldfunken und standen mit ihren schwierigen Tanzfiguren den großen Garden in nichts nach. Zu tief ins Weizenglas schauten bei ihrem Auftritt Manfred, Marika und Thomas Kastl. Drei Löffel für die Suppe legten Analisa Mulargia und Ute Schneider auf den Tisch, bevor sich Birgit Menhart und Roland Stegmann bei einem Missverständnis näherkamen. Ob Samenspender, Babyfotograf oder ein Besuch beim Frauenarzt samt Glitzerspray an den richtigen Stellen – die Sketche am bunten Abend sorgten für jede Menge Lacher im Publikum.

Mit Spagat und Radschlag begeisterten die Singoldfunken.

Mit dabei war auch die Untermeitinger Garde und Showtanzgruppe, die in diesem Jahr mit dem Motto „Dschungel“ auf Expedition ging. Eine langjährige Freundschaft verbindet den Faschingsclub Wehringen mit Mittelstetten. Von dort war Kabarettist Andy Geißler mit seinem Programm vertreten. Er brachte so manch aktuelles Thema mit bissiger Zunge auf die Bühne – mit seiner Ukulele besang er die hohen Mieten, kreierte mit „Des basst scho“ ein schwäbisches Liebeslied oder sinnierte über das Leben.

Die Turnhalle in Wehringen ist beim bunten Abend ausverkauft

Im Liebesrausch fand FCW-Vorsitzender Franz Schneider sich unverhofft in der Reitschule von Jasmin Stegmann wieder. Weniger Spaß hatten die Figuren im Märchenwald, die ihre Rollen aus den Märchen der Gebrüder Grimm gar nicht so lustig fanden. Kaufhaus-Schneewittchen, gestreifter Kater und Froschkönige ohne Froschschenkel – im Wehringer Märchenwald stand alles Kopf.

27 Bilder Bunter Abend in Wehringen

Die Besucher in der ausverkauften Turnhalle hatten beim bunten Abend nicht nur etwas zum Lachen, sondern wurden von einem großen Helferteam des FCW auch bestens versorgt. Auf der Bühne kamen währenddessen auch lokale Themen auf den Tisch. In ihren Dorfgeschichten hatten Josef Schneider und Wilhelm Stegmann allerhand zu erzählen: vom neuen Wochenmarkt, bei dem es zwar Blumen, aber kein Bier zu kaufen gibt oder vom Bulldog-Corso beim Maifest, bei dem doch noch alle Teilnehmer auf dem Rathausplatz angekommen waren.

Die beiden verrieten so manches Wehringer Geheimnis, aber wer die dreckigsten Füße in der Wehringer Wassertretanlage badet, das behielten sie für sich. Dafür werden sich die „Schaukelburschen vom Bauhof“ auch bei künftigen Festen beweisen dürfen.

Mitglieder des Männerballetts begeistern als Müllmänner

Den Bären im Wald jagten Sandro Einert, Franz Schneider und Roland Stegmann. Wie zu erwarten, präsentierten sie einige akrobatische Einlagen auf dem Hochsitz. Statt eines Bären entdeckten sie am Ende doch nur den Wehringer Waldbeauftragten, den Zweiten Bürgermeister Karl-Heinz Geißlinger.

Einen besonderen Junggesellenabschied feierten Sabrina Geißlinger, Michael Mak, Marina Thielen, Tony Müller, Sandra Regauer und Simone Vonay beim Après-Ski auf dem Berg, bevor das Wehringer Männerballett den Abend beendete. Unter dem Motto „Müllabfuhr“ rockten die Mitglieder mit Tonnen und Besen die Bühne.

