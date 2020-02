26.02.2020

Was rollt da auf Hiltenfingen zu?

Bürgermeister und Gemeinderäte haben für die Umfahrung vorgebaut. Was sie noch erreicht haben und was in den kommenden Jahren die großen Themen sind. Zuletzt war ein gemeinsames Vereinshaus im Gespräch

Von Hieronymus Schneider

Was haben die Gemeinderäte seit der Kommunalwahl vor sechs Jahren auf den Weg gebracht? Und welche Themen werden Hiltenfingen in Zukunft beschäftigen? Mit dem anstehenden Wechsel im Rathaus scheinen diese Fragen spannend. In Hiltenfingen verspricht die Wahl allerdings wenig Überraschungen. Kornelius Griebl tritt nicht mehr an, einziger Bewerber für das Amt des Bürgermeisters ist Robert Irmler (CWU/FWV).

Die erste große Weichenstellung in der letzten Amtsperiode des Bürgermeisters Kornelius Griebl war die Ausweisung des Baugebietes „Südlich der Langerrringer Straße“ im August 2014. Auf einer Fläche von rund vier Hektar wurden 70 Baugrundstücke für Einzel- und Doppelhäuser parzelliert und nach und nach fast vollständig bebaut.

Ein Jahr später, im August 2015, stimmte der Gemeinderat nach einer Bürgerversammlung dem Bau einer etwa vier Kilometer langen Umgehungsstraße im Südosten Hiltenfingens mit Anbindung an die Schwabmünchner Südspange zu. Der damals für das Jahr 2019 vorgesehene Baubeginn lässt bis heute auf sich warten.

Parallel zur Staatsstraße nach Ettringen wird vom Staatlichen Straßenbauamt ein Geh- und Radweg geplant, der auch als Landwirtschaftsweg ausgebaut wird. Ein Geh- und Radweg an der Staatsstraße in Richtung Höfen wurde 2019 verwirklicht.

Im Herbst 2015 wurden die Wege, Sitzbänke und Anpflanzungen im Friedhof für rund 100000 Euro erneuert.

Die jahrelange Untersuchung und Sanierung des gesamten Abwasserkanalnetzes wird im Jahr 2020 abgeschlossen. Für die Kanalsanierung wurden insgesamt mehr als 370000 Euro investiert. Die Hiltenfinger wurden dabei im Wege der Umlage mit etwa 20000 Euro belastet. Was ist noch passiert?

Die Straßenbeleuchtung wurde nach und nach auf LED-Leuchten umgestellt. Im Ortsbereich wurden fünf Gemeindestraßen und die Hardtstraße in Richtung Gennach bis zur Gemeindegrenze erneuert. Im April 2018 legten fünf Vereine ein Konzept für ein gemeinsames Vereinshaus neben dem Feuerwehrhaus vor. Die Vorstellungen über die finanzielle Beteiligung der Gemeinde gingen aber weit auseinander. Deshalb wurde dieses Konzept in dieser Wahlperiode nicht weiter verfolgt.

Das Ziel des konsequenten Schuldenabbaus wird voraussichtlich am Ende dieses Jahres mit der Nullverschuldung erreicht.

