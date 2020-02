10:01 Uhr

Was steckt hinter dem Scheibenfeuer?

Auch am kommenden Wochenende gibt es in etlichen Orten wieder Funken- und Scheibenfeuer, unter anderem in der Staudengemeinde Langenneufnach. Dort gibt es den Brauch, bei dem auch eine Strohpuppe entfacht wird, ununterbrochen seit vielen Jahrzehnten.

Das Scheibenfeuer in Langenneufnach hat eine lange Tradition. Am Wochenende ist es wieder so weit. Doch was steckt eigentlich hinter dem Brauchtum?

Von Siegfried P. Rupprecht

Scheibenfeuer vertreiben symbolisch den Winter und zugleich das Böse. Um diesen Brauch kümmert sich auch heuer wieder das Scheibenfeuer-Team aus Langenneufnach. Das Spektakel findet am Sonntag, 1. März, am Ziegelberg an der Ortsverbindung zwischen Langenneufnach und Mickhausen statt. Entzündet wird der Holzstapel bei jeder Witterung um 19.30 Uhr.

Beim Sondierungstreffen des rund 20-köpfigen Teams wird schnell klar: Die Organisatoren des Scheibenfeuers verbindet eine enge Gemeinschaft, aber auch das Ziel, einen tief verwurzelten Brauch weiter am Leben zu halten. „Wir sind ein verschworener Haufen, bei dem der Spaß und das Miteinander im Vordergrund stehen“, resümiert Andreas Thoma. „Das Scheibenfeuer sehen wir als Familienfest für Groß und Klein.“ Das gelebte Brauchtum stifte zudem Identität.

Kritische Stimmen zu den Scheibenfeuern

Dennoch wehte dem Team in der jüngsten Vergangenheit kräftiger Wind entgegen. Kritiker bezeichneten die alljährlich durchgeführten Veranstaltungen als grauenvoll und geschmacklos. Sie monierten, dass aus einem aufgeschichteten Holzhaufen eine Stange ragt, an dem eine mit Stroh ausgestopfte Puppe hängt, die sogenannte Funkenhexe. Das alles erinnere an die grauenvollen Hexenverbrennungen im Mittelalter, bei dem unzählige Menschen, auch Kinder, als Hexen denunziert, gefoltert und bei lebendigem Leib öffentlich verbrannt worden seien, hieß es.

Bereits vor Weihnachten startet für das Scheibenfeuer-Team in Langenneufnach die Arbeit zum symbolischen Austreiben der kalten Jahreszeit.





Andreas Thoma schüttelt dabei vehement den Kopf. „Nein, das Scheibenfeuer ist kein makabrer Brauch, der mit Hexenverbrennen zu tun hat “, betont er mit Nachdruck. „Dagegen wehren wir uns entschieden.“ Die ausgestopfte Gestalt sei vielmehr ein Symbol. „Nämlich die Verkörperung von Kälte und Eis und des Bösen schlechthin, nichts anderes“, ergänzt Thoma. Deshalb müsse bei Kritik dieser Art auch die Kirche im Dorf bleiben. „Das Scheibenfeuer zielt weder auf Hexenverfolgung noch auf Folter , Verbrennung, Zauberkult, Teufelsanbetung oder Frauenfeindlichkeit ab.“

Unterstützung erhält das Scheibenfeuer-Team von Hans Frei. Der frühere Bezirksheimatpfleger sieht in einer Abhandlung die Basis des Funken- und Scheibenfeuers als alten Volksbrauch in der „nützlichen und reinigenden Kraft“. Mit der Kleiderpuppe solle symbolhaft das Bedrohliche, das Dunkle, das Lebensfeindliche und die ungemütliche Jahreszeit durch das Feuer vertrieben werden. Für ihn steht das Scheibenfeuer in keiner Weise mit Hexenverbrennungen auf dem Scheiterhaufen im Zusammenhang. Im Gegenteil: Nach altem Volksbrauch seien Menschen, die vom Feuerschein getroffen werden, vor Krankheit und Unglück geschützt, so Frei.

Scheibenfeuer bedeuten viel Arbeit

Zurück zur bevorstehenden Veranstaltung. Sie bedeutet für das engagierte Team aber nicht nur Geselligkeit und Brauchtumswahrung. Das Scheibenfeuer ist vor allem auch Arbeit. „Bereits vor Weihnachten geht es los“, verdeutlicht Andreas Thomas Bruder Markus , der seit über einem Vierteljahrhundert dem Team angehört. „Dann gilt es, Firmen zu kontakten, um Holzpaletten zu erhalten.“ Heuer würden vor Ort vor allem Schwaben-Kunststoff und die Schreinerei Wundlechner sowie Keimfarben in Diedorf die Aktion unterstützen. „Das Einsammeln der Paletten und Holzstapel stellt immer wieder eine logistische Herausforderung dar. Wichtig ist, dass das Holz unbehandelt ist“, erzählt Markus Thoma. Um alles an seinen Platz zu bringen stünden Muskelkraft, Gabelstapler, Traktoren und Anhänger zur Verfügung.

Auch am kommenden Wochenende gibt es in etlichen Orten wieder Funken- und Scheibenfeuer, unter anderem in der Staudengemeinde Langenneufnach. Dort gibt es den Brauch, bei dem auch eine Strohpuppe entfacht wird, ununterbrochen seit vielen Jahrzehnten.





Auf dem Ziegelberg geht es für die Truppe schließlich an das Eingemachte. Hier hat die Gemeinde Langenneufnach als offizieller Veranstalter des Scheibenfeuers wieder eine eigene Fläche zur Verfügung gestellt. „Dort müssen die Hölzer fachmännisch aufgestapelt werden“, berichtet Andreas Thoma. Im letzten Jahr wurden dafür rund 1300 Paletten verwendet. „Nichts darf kippen oder umstürzen, alles muss in sich verankert sein.“ Dabei helfe ein ausgeklügeltes System und schweres Gerät. Der Holzturm werde, wie in der Vergangenheit, wieder eine Grundfläche von knapp fünf mal fünf Metern und eine Höhe von rund sieben Metern aufweisen. Dann sei ein optisches Spektakel mit einem weit sichtbaren Feuerschein gesichert. Bis zum Entflammen wird der Holzturm rund um die Uhr bewacht.

Während diese Arbeiten Männer durchführen, ist die Herstellung der ausgestopften Puppe ausschließlich Frauentätigkeit. Zuständig dafür sind die Schwestern Elke Wöhrle und Sonja Hauser. Sie errichten in liebevoller Detailarbeit eine Strohfigur. Das Gesicht fertigen sie aus Pappmaschee. Die Kleidung schöpfen sie aus einem Fundus ihrer Großeltern.

Besonders stolz sind die Teammitglieder, dass das Scheibenfeuer vor Ort schon seit den 1960er-Jahren durchgeführt wird. Und das ununterbrochen. Bis vor rund drei Jahrzehnten seien noch zwei Feuer auf gegenüberliegenden Bergen entfacht worden, erinnert sich Markus Thoma. Doch zwischenzeitlich habe das Interesse bei den Scheibenfeuer-Machern nachgelassen. Heute existiere ein harter Kern, der die Arbeit bewältigt, bilanziert sein Bruder. Über Nachwuchs würde sich das Team jedenfalls sehr freuen. So wie über Stephan Maugg : „Ich bin dazugestoßen, weil mir hier die Geselligkeit gefällt und ich mich bei einem schönen Brauch aktiv einbringen kann.“

Wo es sonst noch Feuer gibt

Nicht nur in Langenneufnach lodern am Wochenende die Scheibenfeuer. In Reinhartshofen bei Großaitingen veranstalten die Weihertaler Kickers am Samstag, 29. Februar, ein Funkenfeuer mit Fackelzug. Die Veranstaltung findet oberhalb des Reinhartshofer Weihers statt. Treffpunkt ist um 18.45 Uhr am alten Feuerwehrhaus am Wiesenrain 3. Die Veranstalter bitten die Eltern, ihren kleinen Kindern Laternen mitzugeben. Für Verpflegung ist gesorgt.

Ebenfalls am Samstag, 29. Februar, wird in Weiler westlich der Stauden ein Scheibenfeuer entfacht, um den Winter auszutreiben. Veranstalter ist die dortige Freiwillige Feuerwehr. Abmarsch des Fackelzugs zur alten Schutte ist um 19.30 Uhr am Feuerwehrhaus. Der Zug wird durch die Waltenhauser Musikanten begleitet.

