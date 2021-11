Bürgermeister: Wehringen steht gut da

Plus Wehringen stehe gut da, sagte der Bürgermeister bei der Bürgerversammlung. Doch etwas bereitet ihm doch Sorgen.

Was die wichtigste Aufgabe eines Bürgermeisters in einem kleinen Ort ist? "Das Dorf zusammenzuhalten – ich wünsche mir, dass mir das auch für die Zukunft gelingt", sagte Manfred Nerlinger bei der diesjährigen Bürgerversammlung im Wehringer Bürgersaal, die nur mit strengen Corona-Auflagen dort stattfinden konnte.