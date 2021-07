Wer übernimmt den Vorsitz des Katholischen Frauenbunds Wehringen?

Plus Bei der Jahreshauptversammlung in Wehringen tritt die Vorsitzende Gisela Lautenbacher ab, eine Nachfolge gibt es nicht. Bedeutet das das Aus für den Frauenbund?

Nach über einem Jahr pandemiebedingter Pause konnte sich der Katholische Frauenbund aus Wehringen Anfang Juli zur Jahreshauptversammlung treffen. Für die bisherige Vorsitzende Gisela Lautenbacher war es das letzte Vereinstreffen: Sie gibt heuer nach 21 Jahren ihren Posten ab. Eine Neuwahl konnte nicht stattfinden, weil es keine Kandidatinnen für ihre Nachfolge gibt. Ohne Vorsitzende müsste der Verein aufgelöst werden. Wie reagiert der Frauenbund?