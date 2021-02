24.02.2021

Wehringer Jägerin bittet: Junge Feldhasen am besten in Ruhe lassen

Plus Zu dieser Jahreszeit wird der Feldhasennachwuchs geboren. Expertin Ariane Schmidt erklärt, was man tun oder besser lassen sollte, wenn man ein Hasenbaby findet.

Von Elmar Knöchel

Die Feldhasen sind mit die ersten Wildtiere, bei denen die "Setzzeit" anfängt. So nennt der Jäger den Zeitraum, in dem die Tiere ihren Nachwuchs auf die Welt bringen. Bei Feldhasen sieht die Kinderstube allerdings anders aus, als viele vielleicht erwarten. Hasen sind sogenannte Nestflüchter. Bereits kurz nach der Geburt sind sie alleine auf der Wiese anzutreffen. Trotzdem ist das Hasenkind nicht in Gefahr. Wir sprachen darüber mit Ariane Schmidt von der Jagdschule Edelweiß in Wehringen.

Frau Schmidt, was sollen Spaziergänger tun, wenn sie einen einsamen jungen Hasen in einer Wiese finden?

Ariane Schmidt: Am besten einfach in Ruhe lassen. Die Mutter kommt zweimal am Tag zurück. Die jungen Hasen haben so gut wie keinen Eigengeruch. Daher können sie von Fressfeinden kaum gefunden werden. Fasst ein Mensch so einen Junghasen an, überträgt er seinen Geruch. Schlimmstenfalls wird er dann von der Mutter nicht mehr angenommen. Oder vom Fuchs gefunden.

Sollte man, speziell im Frühjahr, wenn junge Hasen, Füchse und andere Tierkinder unterwegs sind, Hunde noch frei laufen lassen?

Hunde an die Schleppleine

Schmidt: In dieser speziellen Zeit sollten Hunde am besten nur an der Schleppleine laufen. Hunde, aber auch die dazugehörigen Halter, sollten, genauso wie alle anderen Spaziergänger, auf den Wegen bleiben und nicht querfeldein über Wiesen und Felder gehen.

Wenn es doch passiert ist und ein Kind oder ein Hund einen Junghasen aufgelesen hat, was sollte man dann tun?

Schmidt: Als Erstes sollte man den zuständigen Jäger benachrichtigen. Von ihm bekommt man in der Regel Informationen, was man tun kann. Ansonsten kann man sich auch mit einer Wildtier-Auffangstation in Verbindung zu setzen. Einen jungen Feldhasen selbst aufzuziehen ist nahezu unmöglich. Denn in den ersten Wochen ist das Jungtier vor allem zum Aufbau der Immunabwehr auf Muttermilch angewiesen. Versuche mit Aufzuchtmilch, Katzenmilch und anderen Ersatzprodukten sind von vorneherein zum Scheitern verurteilt. Daher sollte man sich immer an Fachleute wenden. Adressen und Telefonnummern kann man unter www.wildtierschutz-deutschland.de im Internet finden.

