11:35 Uhr

Welche Großprojekte auf den neuen Gemeinderat in Mickhausen warten

Plus In Mickhausen hat sich in den vergangenen sechs Jahren einiges getan. Doch so manches Projekt wird auch den neuen Gemeinderat beschäftigen.

Von Siegfried P. Rupprecht

Lange hatte es so ausgesehen, als würde die bevorstehende Bürgermeisterwahl in Mickhausen zu einem Alleingang für den Amtsinhaber Hans Biechele. Nun kommt doch noch Pfeffer in den Kampf um den Chefsessel im Rathaus, und damit gleichzeitig auch um die Sitze im kommenden Gemeinderat. Den Wahlberechtigten vor Ort stehen nämlich insgesamt 36 Kandidaten von vier Listen zur Auswahl. Zwölf von ihnen schaffen den Sprung ins Gremium. Dort wartet auf sie in der neuen Legislaturperiode eine Reihe von Herausforderungen.

Möglich gemacht haben die jetzige Konstellation die neu gegründeten Freien Wähler Gemeinde Mickhausen. Sie sprangen mit neun Personen auf das Kandidatenkarussell auf. Gleichzeitig gehen sie mit Mirko Kujath ins Rennen um das Bürgermeisteramt. Er fordert offiziell Hans Biechele heraus. 36 Kandidaten stehen für den Gemeinderat zur Wahl Kujath sieht sich und die Kandidaten der Freien Wähler als neue politische Kraft. Demgegenüber stehen die Kandidaten der bisher im Gemeinderat vertretenen Gruppierungen. Die zehnköpfige Liste CSU/Unabhängige Wählergemeinschaft Mickhausen läuft an der Spitze mit Georg Reiter auf. Ihm folgen Andreas Zimmermann und Markus Pfänder. Ebenfalls zehn Kandidaten umfasst die Liste Münster. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Den ersten Listenplatz hat hier der bisherige Dritte Bürgermeister Michael Miller inne. Auf den nächsten beiden Rängen haben sich Werner Heiß und Dietmar Müller durchgesetzt. Die Liste Grimoldsried weist dagegen nur sieben Kandidaten auf. Hier wirft an der Spitze Roland Rieger seinen Hut in den Ring. Nach ihm sind auf den nächsten beiden Plätzen Norbert Rösler und Andreas Baur gelistet. Diese drei Listen verbindet übrigens nicht Alltägliches. Sie alle haben sich für eine erneute Nominierung Hans Biecheles als Bürgermeisterkandidat ausgesprochen. Der 61-Jährige peilt damit seine dritte Amtszeit an. Er steht ebenso wie die drei Listen dafür, die eingeleiteten Großprojekte abzuschließen und die Gesamtgemeinde erfolgreich in die Zukunft zu führen. Alles in allem gesehen ist die Ausbeute an potenziellen Gemeinderatskandidaten mit 36 Personen in drei Ortsteilen etwas schwach. Immerhin hätten 48 Vertreter nominiert werden können. Darunter stellen sich insgesamt acht Frauen zur Wahl. Dabei vermerkt die Liste Münster einen beeindruckenden 40-prozentigen Anteil am weiblichen Geschlecht. Dagegen geht bei den Freien Wählern gar keine Frau an den Start. Zur Wiederwahl stellen sich zehn der aktuellen Gemeinderäte. Lediglich Bastian Demmel und Walter Lämmermeyer verzichten auf eine erneute Kandidatur. Die Neugestaltung der Ortsmitte bleibt weiter Thema Ein Blick auf die laufende Legislaturperiode: Was waren rückblickend die großen Themen vor Ort? Größtes und zugleich dringendstes Projekt ist der Erweiterungsbau des Kindergartens am Kirchberg. Positiv wirke sich die attraktive, seit Jahresbeginn geltende staatliche Förderung für die Installation einer umweltfreundlichen Holzpelletsheizung aus. Biechele: „Für den Austausch einer alten Ölheizung gibt es 45 Prozent Zuschuss.“ Der komplette Kindergarten, die ehemalige Volksschule mit dem Feuerwehrgerätehaus und eventuell auch der benachbarte Pfarrhof und das Pfarrheim werden künftig aus einer Hand in einem Wärme-Verbundsystem mit CO²-neutraler Wärme beheizt. Die Heizzentrale mit dem Pelletslager wird im Keller des Schulgebäudes eingerichtet. Ein weiteres Großprojekt, das den Gemeinderat schon seit längerer Zeit beschäftigt, ist die Neugestaltung der Ortsmitte im Gemeindeteil Münster mit einer Bausumme von 1,1 Millionen Euro. Ein kleiner Bürgersaal für 70 Personen, ein neuer Dorfplatz und die Generalsanierung des in den 1970er-Jahren erbauten Feuerwehr-Gerätehauses stehen auf der Agenda. Breitbandausbau in Mickhausen ist in vollem Gange In vollem Gange ist seit dem Herbst der Breitbandausbau, wie an den zahlreichen Erdarbeiten im ganzen Gemeindegebiet zu beobachten sei. Eine Netzleistung von mindestens 50 Mbit, bei Einzelgehöften gar bis zu 100 Mbit sei damit künftig gewährleistet. Noch heuer werde die umfangreiche Kanalsanierung abgeschlossen. Mit der Ausweisung von drei Wohnbaugebieten in Mickhausen, Münster und Grimoldsried wurde in jüngster Zeit zudem ein großes Zukunftsthema auf den Weg gebracht. Knapp 30 Bauplätze werden in nächster Zeit geschaffen. Seit Jahren auf Eis liegt dagegen der überfällige Hochwasserschutz an der Schmutter. Das zwischen Münster und Rielhofen geplante Regenrückhaltebecken lasse weiterhin auf sich warten. Bevor noch ausstehende Grundstücksfragen in der Nachbargemeinde Fischach nicht geklärt seien, könne mit der konkreten Planung nicht begonnen werden, bedauert Biechele. Dennoch wartet die neue Legislaturperiode mit Herausforderungen auf, vor allem mit Kostensteigerungen bei den geplanten Großprojekten. Beispiel: Die Kindergartenerweiterung ist von geplanten 1,8 Millionen auf derzeit 2,4 Millionen Euro gestiegen. Weiter ist hier noch nicht klar, welche Kosten die neuen Ausschreibungen aufwerfen. Auch die weiteren Ortsstraßensanierungen werden voraussichtlich höhere Kosten bringen. Warum Mirko Kujath Bürgermeister werden will, lesen Sie hier. Warum Hans Biechele Bürgermeister bleiben will, lesen Sie hier.

