Wertachklinik: Station öffnet wieder

Warum sie länger geschlossen war als geplant

Von Carmen Janzen

Die Interdisziplinäre Station B1 am Schwabmünchner Krankenhaus ist zu Beginn der Sommerferien geschlossen worden und blieb das auch – länger als geplant. Am 1. November öffnet sie nun wieder, das gab Vorstand Martin Gösele auf Nachfrage bekannt. Die Station blieb letztlich nicht nur in den Sommerferien, sondern auch den kompletten Oktober über geschlossen. Der Grund dafür war, dass 13 neue Krankenpfleger ihre Ausbildung im September abgeschlossen hatten, übernommen worden sind und ihren Dienst im Oktober auf den Stationen antraten. „Es dauert ungefähr einen Monat, bis ein Krankenpfleger eingearbeitet ist“, erklärt Gösele. Das bindet Personal. Nach dieser Einarbeitungszeit öffnet die Station B1 jetzt wieder. Wegen der Schließung mussten keine Patienten abgewiesen werden, betont Gösele. Sie wurden auf anderen Stationen aufgenommen.

Die 13 frisch ausgebildeten Krankenpfleger lindern den Mangel an Pflegekräften deutlich, sagt Gösele. Aber: „Wir sind immer auf der Suche nach Personal. Wir haben immer noch Bereiche, in denen wir Stellen nachbesetzen müssen.“ Zahlen wollte er allerdings nicht nennen. (cako)

