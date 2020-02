vor 33 Min.

Wie Grundschüler zu Medienprofis werden

Walkertshofer Viertklässler nehmen am Projekt „Zeitung in der Schule“ teil

Von Carmen Janzen

Was nach entspanntem Zeitunglesen aussieht, ist an der Grundschule Walkertshofen Unterricht. In kleinen Gruppen durchsuchen die Schüler der vierten Klasse die Heimatausgabe ihrer Zeitung, die Schwabmünchner Allgemeine.

Jeder von ihnen hat eine eigene gelbe Mappe, in der Zeitungsartikel gesammelt und Überschriften eingeklebt werden.

„So lernen die Schüler, sich mit Themen auseinanderzusetzen und Dinge zu hinterfragen“, sagt Klassenlehrerin Sandra Wanner. Und genau darum geht es beim medienpädagogischen Projekt „Zeitung in der Schule“ (ZISCH). Es will Schüler zu echten Medienprofis machen und ihnen Lese- und Medienkompetenz vermitteln.

ZISCH hilft den Kindern, sich in der täglichen Informationsflut besser zurechtzufinden.

Zudem erfahren die Kinder zum Beispiel, wie eine Tageszeitung aufgebaut ist, welche verschiedenen Textgattungen es darin gibt oder wie man einen Kommentar von Werbung unterscheidet. Grundlage für den Unterricht ist die Heimatausgabe der Zeitung, welche die Schüler zwei Wochen lang kostenlos bekommen. Begleitend dazu stellt das Medieninstitut Promedia Maassen Unterrichtsmaterialien im Internet zur Verfügung, passend für die jeweilige Klassenstufe.

Besonders gerne mögen die Walkertshofer Schüler die Capito-Seite in unserer Zeitung, auf ihr sind komplexe Themen kindgerecht erklärt. Denn für Neun- und Zehnjährige sind Begriffe wie DDR, Weltklimakonferenz und CO2-Steuer gar nicht so einfach zu verstehen.

Heute aber ist eine Redakteurin zu Gast, die die Fragen der Kinder beantwortet. Und da geht es teils um ganz einfache Dinge, die sie beschäftigen: Was macht man, wenn der Text zu lange für die Zeitungsseite ist oder das Bild zu groß? Und wie kommt die Zeitung nachts in den Briefkasten – muss da jeder seine Adresse abgeben? Dieses Schuljahr nehmen mehr als 1200 Klassen aus dem Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen sowie der Allgäuer Zeitung an ZISCH teil. Abschluss des Projekts ist auch in diesem Jahr ein Fotowettbewerb, bei dem das kreativste Klassenfoto gesucht wird. Interessierte Lehrer können sich das ganze Jahr über anmelden. Für sie werden außerdem spezielle Vorbereitungsseminare angeboten.

