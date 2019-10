vor 3 Min.

Wie aus dem Bauerndorf Bobingen eine Stadt wurde

Bobingens Kulturpreisträger Georg Fritz hat eine Bilderschau zusammengestellt, die die Entwicklung des Orts über viele Jahrzehnte hinweg dokumentiert.

Von Anja Fischer

Den Weg seiner Heimatgemeinde Bobingen hat der ehemalige Schulrektor und Heimatforscher Georg Fritz genauestens verfolgt und aufgezeichnet. Er hat damit die Veränderungen einer ständig wachsenden Gemeinschaft dokumentiert. Mit der Ausstellung im Foyer der Raiffeisenbank Bobingen macht Georg Fritz nun einen kleinen Teil seines umfangreichen Archivs für einige Wochen der Öffentlichkeit zugängig.

Thomas Zuber, Vorstandssprecher der Raiffeisenbank Bobingen, freut sich: „Wenn ich neuere Gebäude sehe, frage ich mich oft, was da wohl früher gestanden hat.“ Man gewöhne sich recht schnell an ein verändertes Stadtbild, deshalb sei es toll, dass jemand die Geschichte auf Bildern festhält.

Ausstellung zeigt, wie sich Bobingen verändert hat

Bürgermeister Bernd Müller gab zu, sich sehr über die Einladung zur Ausstellung gefreut zu haben. Es sei ein tolles Archiv, welches Georg Fritz über die Jahre angesammelt habe. So werde ein Rückblick aus der dörflichen Zeit bis zur Jetztzeit möglich. „Wir sehen, wie Bobingen gewachsen ist, wie der Ort sich verändert hat“, meinte Bernd Müller. Veränderungen gingen oft mit Skepsis und Traurigkeit einher, aber vieles sei auch gut. Man habe es in Bobingen geschafft, sich vom liebenswerten dörflichen Flecken über ein kleines Städtchen bis hin zu einer modernen Stadt zu entwickeln, in der es sich gut leben lasse. Trotzdem gebe es immer wieder etwas zu tun, denn eine Stadt sei ein lebendiger Organismus.

Wie lebendig, das zeigt die Ausstellung „Vom Dorf zur Stadt“. Eine Vielzahl von Fotografien macht an bedeutenden Bauten und Ansichten deutlich, wie sehr sich das ehemalige Bauerndorf über die Jahrzehnte verändert hat. Gerade der Vergleich historischer Aufnahmen und aktueller Bilder sorgte schon bei den Gästen der Ausstellungseröffnung immer wieder für interessante Gespräche, bisweilen gewürzt von zahlreichen Anekdoten und Geschichten, die Georg Fritz zu fast jedem Haus weiß. Gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth hat er seit Wochen an der Zusammenstellung der Ausstellung gearbeitet.

Darum war der Siedlungsplatz Bobingen früher so beliebt

In seiner Einführung zeigte Kulturpreisträger Georg Fritz erst einmal auf, warum der Siedlungsplatz Bobingen so beliebt war: Fruchtbarer Ackerboden, Wasser und Wald waren hier zur Zeit der alamannischen Landnahme vor etwa 1500 Jahren im Überfluss vorhanden. Jahrhundertelang, sagt Fritz, haben die Bobinger von der Landwirtschaft und kleinen Handwerksbetrieben gelebt. Erst mit Beginn der Kunstfaserproduktion 1902 begann die Fabrikgeschichte, das Straßendorf wurde zum Industriedorf, später zur Marktgemeinde und vor fünfzig Jahren zur Stadt.

Bürgermeister Bernd Müller, Kulturpreisträger Georg Fritz, Raiffeisenvorstand Thomas Zuber und Elisabeth Fritz entdeckten selbst bei der Durchsicht der Ausstellung so manches interessante Bild. Bild: Anja Fischer

In dieser Stadt hat sich gerade in den letzten Jahrzehnten viel in der Ortsansicht verändert. Große Bauernhöfe wichen Wohnanlagen, Brauereien wurden aufgelöst, alte Gastwirtschaften umgebaut oder abgerissen. Viele Bilder von Georg Fritz zeigen die Gebäude oder Ansichten im Verlauf der Jahre, alte Bilder werden dabei neueren gegenübergestellt. Fasziniert betrachten die ersten Ausstellungsbesucher gerade die älteren Aufnahmen, rätselten über die Veränderungen zu den neuen Bildern oder erzählten selbst Erinnerungen an ehemalige Gebäude und deren Besitzer. So wurde die Ausstellungseröffnung nicht nur zur Vernissage, sondern vielmehr zum Begegnungsplatz an der Schautafel.

Während der Schalteröffnungszeiten der Raiffeisenbank Bobingen wird die Bilderausstellung „Vom Dorf zur Stadt“ von Georg Fritz ab jetzt für etwa sechs Wochen zu sehen sein.

