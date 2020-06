Wie der Königsbrunner Konditormeister Felkel die Krise meistert

Plus Der Königsbrunner Konditor Johannes Felkel hat sich als Genuss-Dienstleister spezialisiert. Der Lieferservice funktioniert und auch der Werksverkauf läuft.

Einst war der Königsbrunner Konditormeister Johannes Felkel Deutschlands bester Lehrling. Er machte seinen Meister, arbeitete in verschiedenen Betrieben und hat sich vor mehr als einem Jahr selbstständig gemacht. In den geschichtsträchtigen Mauern des Augsburger Martiniparks startete er damals mit seiner Manufaktur von Biopralinen und Bioeis im Sommer, und im Winter gab es neben den Pralinen die Elisenlebkuchen, alles unter seinem Label „Meisterhand“.

Mit seiner Geschäftsphilosophie (plastikfrei, ohne chemische Zusätze, echtes Handwerk) traf er den Nerv der Zeit und fand schnell seine festen Großkunden wie die Kulperhütte in Pfersee, das Café Malzeit im Bismarckviertel, das Anna-Café im Annahof, den Rewe-Reincke im Textilviertel oder den Hettenkofer in Kissing, um nur einige aus dem Raum Augsburg zu nennen. Auch im Münchner Raum hat er stabile Kooperationen aufgebaut mit ähnlich denkenden Geschäftspartnern, die seine Geschäftsphilosophie teilen. Neu in diesem Sommer sind aufgrund der Beliebtheit der Elisenlebkuchen die Florentiner und die sogenannten Meisterecken (Nussecken mit Karamellboden).

Donnerstags verkauft der Konditormeister selber

Alle Produkte kann man auch aus des Meisters Hand persönlich entgegennehmen. Immer donnerstags steht Johannes Felkel an seiner Wirkstätte im Martinipark hinterm Tresen. Von 16 Uhr bis 18 Uhr kann man vor Ort alles aus der handgemachten frischen Produktion erwerben. Einige Freunde kommen vorbei oder Stammkunden, die telefonisch oder online vorbestellt haben und ihre Ware dann vor Ort abholen.

Auch Melanie und Martin Augsburger schätzen diese Möglichkeit und kommen mit dem Fahrrad und Sohn Jonas vorbei. Es ist die Qualität, die überzeugt. „Da schmecke ich wirklich das, was drin ist“, sagen die beiden und Sohn Jonas drängt darauf, dass sie schnell zum Ausgang finden, weil er sein Eis essen will. Mit diesem Bioeis, das ohne jegliche Geschmacksverstärker, Aromen oder Verstärker produziert wird, hat sich Felkel unter seinen Stammkunden und Großkunden schon einen gewissen Namen gemacht; zudem bietet er veganes oder fructose- und lactosefreies Eis an. Auch die Nachfrage nach seinen Eistorten, nicht nur bei Hochzeiten oder Firmen, hat stark zugenommen.

Auf Hochzeiten und Firmen-Events spezialisiert

Darum haben Johannes und Ina Felkel sich auch als Genuss-Dienstleister für Hochzeiten und Firmenevents spezialisiert und sind dort auch mit Angeboten wie der mobilen Eisbar oder dem Eiswagen vertreten. Beides kann man sich auch für seine persönlichen Events ausleihen. Natürlich fielen in der Phase der Corona-Einschränkungen viele Hochzeiten aus, „doch es werden ja vermutlich einige als Herbst- und Winterhochzeiten nachgeholt – wir stehen bereit“, sagt Ina Felkel. Die Krise als solche habe sie nicht so gravierend getroffen – da sie aus gegebenem Anlass einen Lieferservice mit Eis, Meisterecken und Florentinern eingerichtet hatten.

Für den Herbst werden jetzt schon hochwertig designte Lebkuchendosen für die „Augsburger Elisenlebkuchen“ hergestellt. Johannes und Ina Felkel scheinen die kreativen Ideen so schnell nicht auszugehen. Derzeit schwebt ihnen ein Automat für Bioprodukte in den Köpfen herum.

Doch die Umsetzung steht wohl nicht mehr in diesem Sommer an. Denn die Familie ist mit ihrem zweiten Nachwuchs etwas größer geworden.

Lesen Sie auch: