15:50 Uhr

Wie die Natur mit dem milden Winter zurecht kommt

Die milde Witterung ist für den Augsburger Landschaftspflegeverband vor allem ein organisatorisches Problem. Sorgen bereiten andere Entwicklungen auf der Königsbrunner Heide.

Von Adrian Bauer

Mal Regen und Sturm, mal Sonnenschein, fast immer milde Temperaturen – die Witterung wechselt in diesem Winter hektisch zwischen Herbststurm und Frühlingserwachen. Schnee und Frost gibt es nur sporadisch. Wir haben beim Augsburger Landschaftspflegeverband nachgefragt, wie sich das auf die Natur in Biotopen wie der Königsbrunner Heide auswirkt und was das alles mit dem Klimawandel zu tun hat.

Große Auswirkungen hat die milde Witterung auf die Arbeit der Verbandsmitarbeiter selbst: Die kommen nämlich kaum dazu, die Landschaft zu pflegen. Dabei sei jetzt im Winter die Hauptsaison für viele Tätigkeiten, sagt Nicolas Liebig, der Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands der Stadt Augsburg: „Normalerweise wäre jetzt die Zeit für Entbuschungen oder die Pflege von Hecken, Bächen und Gräben.“ An Bachläufen würde beispielsweise Schilf gemäht und das Bachbett behutsam ausgeräumt, damit das Wasser gut fließt und das Licht durchkommt. Doch weil der Boden nicht gefroren ist, kommen die Mitarbeiter mit den Fahrzeugen nur zu wenigen Stellen. Die schweren Maschinen laufen Gefahr, im weichen Boden einzusinken, oder würden auf Äckern und Feldern großen Flurschaden anrichten.

„Ausgefallene Winter hat es immer gegeben“

Den Tieren und Pflanzen mache die Witterung grundsätzlich wenig aus, sagt Liebig: „Ausgefallene Winter wie diesen hat es immer wieder gegeben. Die heimischen Tiere und Pflanzen können damit umgehen.“ Die Auswirkungen dieser Witterung spiegeln sich in der Population einiger Arten wider: „2020 wird ein Super-Mäusejahr werden“, sagt Liebig. Aufgrund der milden Temperaturen überstehen bei den Feldmäusen mehr Jungtiere den Winter, und im nächsten Schritt freuen sich die Greifvögel über reichlich Futter für ihre Jungen – das seien normale Entwicklungen.

Ein milder Winter macht also noch keinen Klimawandel. Allerdings gebe es auch in der Region einige Zeichen, dass es tendenziell wärmer wird. In der Königsbrunner Heide hat sich beispielsweise die Wespenspinne festgesetzt. Bei den Tieren handelt es sich grundsätzlich um eine heimische Art – bis vor 20, 30 Jahren seien die Tiere aber nur im Oberen Rheintal vorgekommen, wo das Klima schon immer etwas milder war. Auch wenig frostresistente Insekten wie die auffällig rote Feuerlibelle oder die Sichelschrecke hätten eine Heimat auf dem Lechfeld gefunden, sagt Liebig: „Eine Feuerlibelle zu sehen war bei uns vor zehn Jahren noch eine Sensation. Jetzt ist sie viel häufiger anzutreffen.“

Sinkende Grundwasserstände können für die Sumpfgladiole zum Problem werden

Wirkliche Sorgen machen den Verantwortlichen des Landschaftspflegeverbands aber eher die trockenen Sommer. Sinkende Grundwasserspiegel könnten mittelfristig gerade für Pflanzen zum Problem werden, die längere Feuchtperioden im Jahr brauchen. Zu ihnen gehört eine der prägenden Arten der Königsbrunner Heide: die Sumpfgladiole, die hier so häufig vorkommt wie nirgends sonst in Europa. Sollte sich die Zahl der extrem trockenen Jahrhundertsommer häufen, wisse man nicht, wie die Pflanzen reagieren, sagt Liebig. Ein Lebensraumtyp, der sehr wahrscheinlich das erste Opfer des Klimawandels sein wird, seien die Quellbäche und Quellfluren in den Lechauen, sagt Nicolas Liebig: „Das ist ein ganz besonderer Lebensraum. Er ist geprägt von Nährstoffarmut und klarem, kaltem und sauerstoffreichem Quellwasser. Die Arten, die hier vorkommen, sind sehr spezialisiert.“

Durch die heißen und trockenen Sommer sinke der Grundwasserspiegel, die Quellbäche und -fluren trocknen aus, und die seltenen Arten verschwinden. Dramatisch sei die Situation zum Beispiel am Höhgraben im Augsburger Norden. Dieser Quellbach führt seit über zwölf Monaten kein Wasser mehr. Bemerkbar machen sich die trockenen Sommer, die 2003, 2015, 2018 und 2019 vorkamen, auch in den Wäldern. „Fichten, Kiefern und viele Laubbäume haben in der Region Probleme“, sagt Nicolas Liebig. Der „Trockenstress“ mache sich in den Folgejahren nach trockenen und heißen Sommern bemerkbar. Die Bäume sind dann anfälliger für Schädlinge wie den Borkenkäfer.

In den nicht-gefrorenen Boden kann das Regenwasser eindringen

Hier bringt der milde Winter zumindest etwas Entlastung: Dadurch, dass der Boden nicht gefroren ist, kann das Regenwasser eindringen und das Erdreich durchfeuchten. „Der Boden hat jetzt richtig viel Wasser aufgenommen. Aber es gab auch große Trockenheit. Von daher fehlt auch weiterhin Wasser“, sagt Liebig. Die Regenfälle der vergangenen Wochen hätten dem Ökosystem aber schon gutgetan.

Liebig appelliert auch an die Bürger, die Natur zu unterstützen. Neben Blühflächen brauche es auch Totholz oder Reisighaufen als Nist- oder Überwinterungshilfen. Auch kleine Tümpel helfen vielen Tieren als Wasserquelle in Trockenperioden. Sollten sich diese häufen, werde das für Biotope wie die Königsbrunner Heide aber sicher Veränderungen bringen, sagt Liebig: „Wir können nicht die ganze Heide bewässern.“ Doch auch wenn einzelne Arten verdrängt würden, als Gemeinschaft werde der Trocken- und Magerrasen damit zurechtkommen.

