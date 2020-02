vor 18 Min.

Wie lässt sich die Verkehrssituation in Großaitingen verbessern?

Tempo 30, beleuchteter Fahrradweg – bei der Bürgerversammlung in Großaitingen kamen Vorschläge auf den Tisch. Die Besucher hatten nicht nur Fragen zum Verkehr.

Von Hieronymus Schneider

Wie lässt sich die Verkehrssituation im Ort verbessern? Diese Frage beschäftigte mehrere Anwesende bei der Bürgerversammlung in Großaitingen. In einem Antrag forderte Gerhard Michl die Einführung von Tempo-30-Zonen auf allen Nebenstraßen der Gemeinde. In einem zweiten Schritt soll die Gemeinde demnach die Geschwindigkeit auch auf der innerörtlichen Staatsstraße und den Kreisstraßen auf 30 Km/h beschränken. Der Gemeinderat wird sich mit dem Antrag beschäftigen.

Zwei weitere schriftliche Anfragen beschäftigten sich mit der Verkehrssituation an der Kurve der Bahnhofstraße bei der Einmündung Friedenstraße. Dort habe die Gemeinde den Anträgen zufolge ein Grundstück erworben, das nach Abriss des Hauses zur Verbreiterung der Straße dienen solle. Bürgermeister Erwin Goßner bestätigt das Vorhaben. Zu den Detailplanungen und den Kosten könne er aber noch nichts sagen, ließ Goßner die Gäste der Bürgerversammlung wissen.

Fahrradweg zum Großaitinger Bahnhof soll besser beleuchtet werden

Das Interesse am Treffen war groß, der Saal der Pfarrei St. Nikolaus in Großaitingen war voll besetzt. Denn die Bürger hatten einige Fragen und Anliegen an die Gemeinde. Um die Situation für Fahrradfahrer zu verbessern, meldete sich Erwin Böckeler zu Wort und regte an, den Radweg entlang der Kreisstraße zum Bahnhof in Großaitingen besser zu beleuchten. Gabriele Olbrich-Krakowitzer, Kreisrätin der ÖDP, kritisierte die mangelnde Überdachung des Fahrradabstellplatzes an der Bushaltestelle in der Ortsmitte.

Außerdem erkundigte sie sich nach dem aktuellen Stand in Sachen Bürgerbus. „Er ist bestellt und wird im April oder Mai in Betrieb gehen“, erklärte Bürgermeister Goßner. Der Versuch sei auf drei Jahre angelegt und solle zur Nachverdichtung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen den Orten der Verwaltungsgemeinschaft und zu den Ortsteilen Reinhartshofen und Hardt beitragen.

Zur Frage nach der Einführung eines Gemeindeblattes verwies Goßner auf die Webseite der Gemeinde, in der auch die Vereine ihre Veranstaltungen bekannt geben können. Für die Erstellung eines Gemeindeblattes stehe kein Personal in der Verwaltung zur Verfügung. Olbrich-Krakowitzer wollte außerdem wissen, ob bei der Mittagsverpflegung in der Schule und den Kindergärten regionale Produkte verwendet werden. Die zertifizierten Metzgerei Mödl aus Mering ist nach Angaben von Bürgermeister Goßner für das Catering in der Schule verantwortlich, im Kindergarten werde selbst gekocht.

Das Thema Artenschutz wirft bei der Bürgerversammlung Fragen auf

Auch die Schließung von Baulücken im Dorf war der Bürgerversammlung Thema. Goßner erklärte, dass alle Grundstückseigentümer befragt wurden, aber nur zwei eine Verkaufsbereitschaft signalisierten.

Hans Gruber regte die Gewichtsbeschränkung der alten Singoldbrücken auf sechs Tonnen und die Ausräumung des Bachbettes als Hochwasserschutzmaßnahme an. Letzteres ist nach Angaben von Goßner aus Naturschutzgründen allerdings nicht mehr zulässig.

Dietmar Braunmiller, Bürgermeisterkandidat der Grünen in Großaitingen, fragte nach der Strategie, mit der die Gemeinde den Artenschutz auf verpachteten Flächen vorantreiben will. Goßner verwies auf Gespräche und Aktionen mit dem Imkerverein und dem Verein für Gartenbau und Landespflege. Die größten Flächen seien allerdings zur landwirtschaftlichen Nutzung verpachtet.

Ein anderer Besucher regte die Installierung einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofs an. Kreisrätin Olbrich-Krakowitzer schlug vor, dass die Energie-Karawane des Landkreises auch in Großaitingen Hausbesitzer über Einsparmöglichkeiten beraten solle.

Die Entwicklung der Gemeinde Großaitingen im Überblick:

Einwohnerzahl Großaitingen ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen. Aktuell liegt die Einwohnerzahl bei 5233. Der Ort verzeichnete 39 Geburten und 34 Sterbefälle.

Wohnen Um neuen Wohnraum zu schaffen sollen Bürgermeister Goßner zufolge neue Baugebiete im Ortsteil Reinhartshofen und im Süden von Großaitingen sowie kommunale Wohnungen im Auenweg entstehen.

Schule In der Grundschule werden derzeit 238 Kinder unterrichtet. Die Schülerzahl der Mittelschule blieb mit 98 nahezu konstant. Seit Beginn des neuen Schuljahrs übernimmt Rektorin Bosa Rieder als Nachfolgerin von Stefan Bader die Leitung.

Kindergärten In den beiden gemeindlichen Kindergärten wurden im vergangenen Jahr 183 Kinder betreut – Tendenz steigend.

Baumaßnahmen Die Gemeinde investierte im vergangenen Jahr in Baumaßnahmen an den Schulen und der Mehrzweckhalle. Das Bürgerhaus in Reinhartshofen soll nach dem Umbau im Sommer dieses Jahres eingeweiht werden.

Bauprojekte Zu den bevorstehenden Projekten zählen der Abriss und Neubau der Singoldbrücke in der Krautgartenstraße sowie der Ausbau der Straße an den Sportplätzen, der im Februar beginnen soll. Im Rahmen des Hochwasserschutzes soll der Anhauser Bach ökologisch ertüchtigt werden. Außerdem will die Gemeinde die Standfestigkeit der Brücke in Hardt überprüfen lassen.

