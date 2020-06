06:59 Uhr

Wofür die Gemeinde Großaitingen ihr Geld ausgibt

Plus Die Gemeinde Großaitingen will in diesem Jahr keine neuen Schulden machen. Investiert wird trotzdem. Was alles vorgesehen ist.

Von Hieronymus Schneider

Der in drei Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses besprochene Haushaltsentwurf für Großaitingen wurde von Kämmerin Monika Holtkamp in der aktuellen Sitzung des Gemeinderates erläutert und einstimmig beschlossen. Heuer sind demnach einige Investitionen geplant. Hier ein Überblick.

Dem Vermögenshaushalt wurden rund 327.400 Euro zugeführt, die Großaitingen nun auch investieren kann.

Investitionen in Kanal, Rathaus und Kita-Anbau

Viel Geld soll unter anderem in den Kanalbau, die Planung des Rathausumbaus, die Erneuerung der Bühnentechnik in der Mehrzweckhalle, die LED-Beleuchtung in der Schule, in den Anbau der Kindertagesstätte St. Nikolaus und den Straßen- und Brückenbau fließen. Weiter stehen die Sanierung des Bürgerhauses Reinhartshofen, die Erweiterung der Straßenbeleuchtung und der soziale Wohnungsbau auf der Agenda. Die mittelfristige Finanzplanung sieht dank der Rücklagen bis zum Jahr 2021 keine neuen Kreditaufnahmen vor.

Im Verwaltungshaushalt belaufen sich die Einnahmen und Ausgaben auf knapp 9,9 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt auf rund 11,1 Millionen. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden in Höhe von 4,43 Millionen Euro festgesetzt.

Grundsteuer bleibt in Großaitingen unverändert

Die Steuersätze für die Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) werden mit 310, für die Grundstücke (B) mit 285 und für die Gewerbesteuer mit 325 Prozent unverändert festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 1,5 Millionen Euro festgeschrieben.

Weitere Themen der Sitzung in Großaitingen im Überblick:

Kindergartengebühren: Die in der Sitzung vom Februar beschlossenen neuen Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen wurden nun in einer Satzung festgeschrieben. Für Kinder unter drei Jahren beträgt der Mindestsatz 160 Euro pro Monat. Er steigert sich je nach Buchungszeit auf 220 Euro bei acht Tagesstunden. Bei Kindern über drei Jahren bewegt sich der Monatsbeitrag zwischen 100 und 130 Euro. Der staatliche Zuschuss von 100 Euro pro Monat wird auf den Gebührensatz angerechnet.

Ausschussbesetzung: Aufgrund der Bildung einer Ausschussgemeinschaft der Freien Bürger Union (FBU) mit dem einzigen Gemeinderat der Jungen Liste (JL) fallen je ein Sitz von der Freien Wählergemeinschaft Reinhartshofen-Hardt (FWG) in der Gemeinschaftsversammlung nun an Christian Hauser (FBU) und im Rechnungsprüfungsausschuss an Christian Kugelmann (JL).

Satzung für Ferienbetreuung: Die Gemeinde bietet seit Juli 2017 eine Ferienbetreuung der Grundschulkinder in den Räumen der Offenen Ganztagsschule (OGTS) an. Die Buchungen für die nicht in der OGTS enthaltenen Leistungen wurden bisher auf Grundlage eines privatrechtlichen Vertrags zwischen Gemeinde und Erziehungsberechtigten geschlossen. Zur einfacheren Vollstreckung auch im Hinblick des neuen Umsatzsteuergesetzes für Kommunen wurde mit einer Satzung eine verlässliche öffentlich-rechtliche Grundlage geschaffen.

Die Kindertagesstätte St. Nikolaus in Großaitingen. Die Gemeinde steckt Geld in den Anbau. Bild: Hieronymus Schneider

Zuschuss für die Caritas: Der Caritasverband Schwabmünchen hat für die Schwabmünchner Tafel, die seit 2001 bedürftige und einkommensschwache Mitbürger im südlichen Landkreis Augsburg mit Lebensmitteln versorgt, einen Zuschussantrag in Höhe von 1500 Euro für die Anschaffung eines Kühlfahrzeugs gestellt. Aktuell sind etwa 50 ehrenamtliche Mitarbeiter tätig, von denen einige in Großaitingen wohnen. Auch Lieferanten von Lebensmitteln und Kunden kommen aus Großaitingen. Der Antrag begründet sich auf die Neuanschaffung als Ersatz für das bisherige Fahrzeug. Der Ford-Transit-Kastenwagen mit Kühlausbau kostet inklusive Umbauten 39700 Euro. Der Gemeinderat stimmte dem Zuschussantrag in Höhe von 1500 Euro zu.

Zuschuss für Kickers: Ebenso hat der Gemeinderat dem Antrag der Weihertaler Kickers Reinhartshofen zugestimmt, den zuletzt gewährten Zuschuss von jährlich 300 Euro um 100 Euro zu erhöhen. Somit entspricht der Zuschuss wieder dem ursprünglich beschlossenen Betrag. Für die Jahre 2017 bis 2019 werden jeweils 100 Euro rückwirkend gezahlt. Zur Förderung der Vereinsarbeit wurde noch eine einmalige Zahlung in Höhe von 908 Euro bewilligt.

Die nächste Sitzung des Gemeinderats findet am 21. Juli statt. Der Bau- und Umweltausschuss trifft sich bereits am 23. Juni wieder.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.





Themen folgen