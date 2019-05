vor 2 Min.

Wohnungsbau: Die Gebäudehöhe ist der Knackpunkt

Dieses Gebäude an der Ecke Hauptstraße/Raiffeisenstraße in Kleinaitingen soll abgerissen werden.

In Kleinaitingen möchte ein Investor an der Hauptstraße mehrere Wohnungen errichten. Doch im Gemeinderat gibt es deshalb Diskussionen.

Von Michael Lindner

Das Ziel der Gemeinde ist klar: Der Altortbereich soll sinnvoll nachverdichtet werden und leer stehende Häuser und Höfe wieder einer Nutzung zugeführt werden. Aus diesem Grund möchte der Gemeinderat Kleinaitingen den Bebauungsplan Nr. 20 aufstellen. Vor rund eineinhalb Jahren wurde diese Idee auf den Weg gebracht, um ein bestimmtes Ortsbild und damit den dörflichen Charakter der kleinen Lechfeldgemeinde zu bewahren. Eine Bauvoranfrage zu einem Wohngebäude hat nun eine Lücke im bisherigen Bebauungsplanvorentwurf aufgezeigt, das wurde bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Kleinaitingen deutlich.

Ein Bauunternehmer möchte an der Ecke Hauptstraße/Raiffeisenstraße ein zweigeschossiges Gebäude mit insgesamt sechs Wohnungen errichten. Die exakte Zimmeranzahl steht noch nicht fest. Insgesamt 14 Stellplätze mit zwei Zufahrten sind für den Neubau vorgesehen. Das entspricht den im Bebauungsplanvorentwurf festgehaltenen Vorgaben; die Dachneigung ist mit 43 Grad ebenfalls im vorgegebenem Rahmen, der 35 bis 48 Grad beträgt. Die Wandhöhe würde mit 6,74 Meter 24 Zentimeter höher sein als vorgesehen. Doch das war nicht das größte Problem.

Ist das Gebäude in Kleinaitingen mit 13,05 Meter zu groß?

Vielmehr ging es um die angedachte Firsthöhe von 13,05 Metern. Das Gebäude ist damit deutlich höher als die bestehenden landwirtschaftlichen Gebäude in der Umgebung, sagte Bauamtsleiter Helmut Zott. Eine Maximalhöhe sei im Bebauungsplan aber derzeit nicht vorgesehen, führte Zott aus. „Die Gebäudehöhe ist der Knackpunkt. Wollen Sie die Firsthöhe beschränken oder nicht?“, fragte der Bauamtsleiter das Gremium.

Im Gemeinderat entbrannte eine lange Diskussion über die Vorteile einer solchen Beschränkung und die zulässige Maximalhöhe: Sind 13,05 Meter zu hoch? Sollte vielleicht noch höher gebaut werden dürfen? Die Gemeinderäte Georg Fischer und Thomas Heiß regten an, sich für diese Entscheidung mehr Zeit zu nehmen und erst in vier oder acht Wochen zu entscheiden. „Wir sollten uns nicht zu sehr unter Druck setzen. So viel Zeit wird schon noch sein“, sagte Fischer.

Das alte Gebäude an der Hauptstraße darf trotzdem abgerissen werden

Der Gemeinderat vertagte die Entscheidung über die Bauvoranfrage, sprach aber zugleich eine Befreiung von der Veränderungssperre aus. Damit ist es dem Bauherrn möglich, das leer stehende Gebäude abzureißen. Das Planungsbüro soll bis zur nächsten Sitzung einen Plan der Hauptstraße mit den Bestandsgebäuden und deren Firsthöhe erstellen, damit das Gremium eine bessere Entscheidungsgrundlage erhält.

Traditionell sind Biogasanlagen für die kontinuierliche Stromeinspeisung konzipiert. Bestehende Biogasanlagen müssen nach Ansicht von Experten auf die bedarfsgerechte, flexible Produktion umgerüstet werden, damit sie auch in Zukunft zur Stromversorgung beitragen können. Der Betreiber einer Kleinaitinger Biogasanlage erhielt nun das gemeindliche Einvernehmen, die beiden Generatoren bei Bedarf parallel laufen zu lassen. Das Landratsamt wird sich nun mit der Thematik beschäftigen und eine eventuelle Genehmigung erteilen.

Keine Einwände gab es gegen den Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 22 der Nachbargemeinde Oberottmarshausen, welcher ein allgemeines Wohngebiet südlich der Rainstraße vorsieht.

