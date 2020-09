vor 5 Min.

Wunderbare Klänge bei kühlen Temperaturen

Große Nachfrage beim Auftritt der Königsbrunner Trachtler im Lesepark

Von Sabine Hämmer

Der Wettergott muss ein Fan der Königsbrunner Trachtler sein, denn außer grauen Wolken bescherte er dem Auftritt der sieben Musiker im bestens besuchten Lesepark einen trockenen Abend.

„Da die teuren Instrumente der beiden Musikgruppen wie Feichtecker Ziachmusi und Hartwalder Musi sowie die Harfe von Solistin Lisa-Marie absolut keine Feuchtigkeit vertragen, sind wir über das trockene Wetter sehr froh“, so Kulturbüroleiterin Rebekka Ribarek. „Die Nachfrage für den bayerischen Brauchtumsabend war riesengroß, wir hätten gut zwei Konzerte füllen können.“

Aus dem Lechfeld-Museum brachte sie zudem zwei großformatige Fotografien mit, die den Trachtenverein beim allerersten Maibaumantanzen im Jahr 1953 zeigen. „Brauchtumspflege ist nach wie vor aktuell und ehrt die Heimat“, so Ribarek und übergab das Mikrofon an Gabriele Straßner, Volksmusikwartin und Musikerin beim Trachtenverein.

„Leider musste ja heuer das traditionelle Maibaumantanzen aufgrund der Corona-Pandemie entfallen, und auch das große Sommerfest in unserem 1982 erbauten und heuer komplett sanierten Vereinsheim fiel aus“, bedauert Straßner. Stilecht, also in original Trachten gekleidet, freute sie sich, gemeinsam mit ihren beiden Söhnen, der Schwägerin und drei weiteren Volksmusikanten umso mehr über die Auftrittsmöglichkeit im Lesepark.

Charmant und informativ führte Gabriele Straßner durch den Abend. Es waren viele Freunde, darunter auch einige Stadträte, des 1922 gegründeten Vereins anwesend, aber es gab auch interessierte Neulinge. Geboten wurde neben der erstklassig interpretierten Musik alte Weisen, melodiöse Walzer, flotte Polkas und sanfte Harfenklänge und auch Auszüge aus der fast hundertjährigen Vereinsgeschichte. Neben den typischen Volksmusikinstrumenten wie Hackbrett, Zither, Harfe oder auch Ziach kamen Gitarre und Klarinette zum Einsatz.

„Das Bewahren von alten Volkstänzen, dem Schuhplatteln und Dirndldrehn liegt uns neben der Musik sehr am Herzen“, so Gabriele Straßner. Bereits in der Jugendgruppe wird fleißig geübt. Neu im Verein ist seit Kurzem eine Gruppe, die das Goißlschnalzen trainiert. „Das ist ein alter Brauch, der sich dem lauten und schnellen Krachen und Knallen mit der Fuhrmannspeitsche widmet“, erklärt Straßner.

Nach der romantischen Zithereinlage „Flower“ von Solistin Lisa-Marie plaudert sie dann noch über die besondere Beziehung des Vereins zum gutmütigen Lechgeist, der der Sage nach von kleiner Gestalt, großem Kopf mit feuerroten Augen ist und in den überfluteten Lechauen haust. Seine Abbildung schmückt die Vereinstafel.

Besonders stolz ist der Heimat- und Volkstrachtenverein D’Lechauer Königsbrunn, so der volle Name, über den Kulturpreis, der den Aktiven für ihre engagierte Brauchtumspflege 1989 von der Stadt verliehen wurde.

Begeisterter Applaus belohnte die engagierten Musiker, die trotz sehr kühlen Abendtemperaturen wunderbare Klänge zu Gehör brachten und den Gästen beim Hinausgehen sogar noch ein Liedchen mit auf den Weg gaben. „Wie schön, dass das Konzert im Freien stattfinden konnte“, so Musikliebhaberin Gisela Schwabber.

