Zukunft der Gartentage ist ungewiss

Trotz vieler Händler und interessantem Programm bleibt die Besucherzahl im Luitpoldpark überschaubar.

Von Christian Kruppe

Es hätte so schön sein können. Auf dem schattigen Festplatz im Schwabmünchner Luitpoldpark warteten die Bierzeltgarnituren auf Besucher, rund um die Festwiese taten mehr als 50 Aussteller Dasselbe. Doch die Besucher kamen nur sehr verhalten. So blieb meist Platz auf den Bänken und die Waren bei den Händlern. Dabei hätte sich der Besuch bei den dritten Schwabmünchner Gartentagen gelohnt. Der neue Veranstalter „Im Team“ hat eine gute Mischung an Ausstellern nach Schwabmünchen gelotst. Exemplarisch stehen dafür Rasenmäher in allen Größen, die zum ersten Mal im Park zu sehen waren. Dazu kam ein deutlich erweitertes Angebot an Speisen. „Im Team“ stellte auch ein feines Rahmenprogramm mit Musik, Tänzen und diversen Aufführungen auf die Beine. Vor allem das „Orchester Puskas“ mit seinen Akkordeonklängen sorgte am Sonntag für eine schöne Atmosphäre. Alles zusammen trug dazu bei, dass die Veranstaltung den Namen „Märchenhafte Gartentage und kulinarische Genüsse“ zu Recht trug. Doch das alles half nichts. Bei tropischen Temperaturen blieben die erwarteten Besucher zu Hause oder suchten wohl Abkühlung in den Seen und Freibädern. Veranstalterin Sabine Nötzel war nach dem Wochenende dementsprechend geknickt. „Wir werden kräftig draufzahlen“, stellt sie ernüchtert fest. Und nicht nur sie. „Viele der Aussteller waren natürlich auch nicht zufrieden, denn mit wenig Besuchern machen auch wenig Geschäft“, weiß Nötzel. Einziger Trost war, dass allen Besuchern und Händlern das Ambiente im Luitpoldpark gefallen hat. „Leider wissen viele Auswärtige nicht, wie schön und vor allem schattig es ist, dann wären sie wohl gekommen“, vermutet Sabine Nötzel.

Nur wenn die Aussteller mitspielen wird es nächstes Jahr eine Wiederholung geben

Aber auch wenn die „Märchenhaften Gartentage“ für sie kein gutes Ende bieten, will sie nicht aufgeben. „Jeder hat eine zweite Chance verdient“, erklärt sie. Nötzel ist gewillt, es im kommenden Jahr nochmals zu versuchen. Ob das klappt ist ungewiss, denn das hängt von einem wichtigem Faktor ab: den Ausstellern. „Wenn die Aussteller wiederkommen wollen, dann packen wir es nochmals an“, verspricht sie. Dann vielleicht mit ein paar Änderungen. „Es kam die Anregung, am Samstag später zu beginnen, dafür länger zu öffnen, vielleicht mit einem Abendprogramm. Darüber kann man nachdenken“, so die Veranstalterin.

Vielleicht klappt es ja dann. Auch in machen Märchen muss der Frosch mehrmals geküsst werden, um ein Prinz zu werden.

