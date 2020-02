04.02.2020

Zwei Nackte im Pool und eine grantige Frau

Neues Stück der Theaterbühne Obermeitingen

Die Ehefrau ist missmutig, die Küchenhilfe kann nicht kochen und im Whirlpool sitzen plötzlich zwei Nackte – im neuen Stück, das die Theaterbühne Obermeitingen auf die Bühne bringt, will Hubert von Dillmann seinen Betrieb vor der Pleite retten. Doch der Abend, an dem er seinem Mitarbeiter das Gurken-Geheimrezept entlocken will, endet im Chaos.

Der Butler ist renitent, das Werbemodel verkantet sich im Gurkenglas und dann steht auch Dillmanns Mutter auf der Matte. Mit dem Stück „Sturm im Gurkenglas“ startet die Theaterbühne in Obermeitingen in die neue Saison. Sechs Mal wird die Komödie in drei Akten von Andreas Wening im großen Saal im Bürgerhaus in Obermeitingen zu sehen sein. Premiere ist am Samstag, 21. März, um 19 Uhr. Für Kinder wird das Stück schon um 14 Uhr aufgeführt. Weitere Termine sind samstags, 28. März sowie 4. April, jeweils um 19 Uhr. Gespielt wird auch am Sonntag, 22. und 29. März, jeweils ab 17 Uhr.

Karten sind im Vorverkauf von Montag bis Freitag zwischen 15 und 20 Uhr bei Familie Beil unter der Telefonnummer 0176/ 39141888 erhältlich. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.theaterverein-obermeitingen.de. (SZ)

Themen folgen