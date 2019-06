21.06.2019

Zwischen Genie und Wahnsinn

Zwei Lesungen finden im Museum statt

„Genie, Wahnsinn und andere Diagnosen“ lautet der Titel zweier Lesungen im Schwabmünchner Museum. Zweimal präsentieren Museumsleiterin Sabine Sünwoldt und der erste Schwabmünchner Kultur-Förderpreisträger Markus Friesenegger einen vergnüglichen Abend – am Samstag, 29. Juni, und am Sonntag, 30. Juni. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Die Besucher erwarten „wahnsinnig schöne Musik, geniale Leckereien und Texte und Dialoge aus vier Jahrhunderten“, sagt Sabine Sünwoldt. Durch die Höhen und Tiefen von Genie und Wahnsinn begleiten musikalisch Dominik Uhrmacher (E-Cello) am Samstag und Carola Bodanowitz, Strange Strings (Harfe) am Sonntag.

Anmeldung bis Montag, 24. Juni, telefonisch (mit Anrufbeantworter) unter 08232/950260 oder per E-Mail an museum@schwabmuenchen.de. Die Anmeldung ist ohne Bestätigung gültig. Der Unkostenbeitrag von vier Euro ist am Abend der Veranstaltung zu bezahlen. (SZ)

