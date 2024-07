Absolventen verabschieden sich von der Fritz-Felsenstein-Schule

29 Schüler der Fritz-Felsenstein-Schule erhielten im Rahmen einer Absolventenfeier ihre Zeugnisse überreicht und nahmen die Gratulationen der Eltern, Lehrer und Mitschüler entgegen. Viele der Jugendlichen hatten ihre gesamte Schulzeit an der Fritz-Felsenstein-Schule verbracht. Zum zweiten Mal wurde nun eine gemeinsame Zeugnisübergabe für alle Absolventen ausgerichtet. Dazu gehörten die Schüler der 12. Klasse der Berufsschulstufe, die nun in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung oder in die Förderstätte des Fritz-Felsenstein-Hauses (FFH) wechseln.

Auch die Klasse des Berufsvorbereitungsjahrs wurde feierlich verabschiedet. Nach der Begrüßung gab es eine unterhaltsame Präsentation mit Einschulungsfotos der Absolventen sowie Fotos aus unterschiedlichen Schulaktionen. Der musikalische Rahmen wurden von einigen Mitschülern gestaltet. Anschließend stießen die Gäste in fröhlicher Atmosphäre auf die Jugendlichen an, bevor die Absolventen zum symbolischen „Rauswurf“ begleitet wurden – vorbei am Spalier aus Mitschülern und Mitarbeitenden. Mit Luftballons, die die guten Wünsche in den Abendhimmel trugen, endete für 29 Jugendliche die Schulzeit an der Fritz-Felsenstein-Schule. (AZ)