16-Jährige verletzt sich bei Sturz in Mickhausen

Die 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrads (bis 125 Kubik) wurde am Sonntag in der Mickhauser Hauptstraße leicht verletzt. Die Jugendliche hatte um 18.30 Uhr übersehen, dass das vor ihr fahrende Leichtkraftrad verkehrsbedingt anhalten musste. Sie fuhr auf und stürzte, was zu leichten Verletzungen führte. Diese wurden vor Ort vom hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt. Der vorausfahrende Zweiradfahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. (AZ)

